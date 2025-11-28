Почему до сих пор не принято решение по репарационному кредиту для Украины?

Экономист Олег Пендзин для 24 Канала рассказал, что на самом деле доходы от замороженных российских активов по бельгийскому законодательству облагаются налогом. И это является существенной статьей доходов в бюджет страны.

В то же время предложения по репарационному кредиту за счет российских замороженных активов есть, но они не имплементированы в европейское законодательство, добавляет Пендзин.

Напоминаем! Репарационный кредит может составить 140 миллиардов евро замороженных российских активов. Возвращать его нужно будет из будущих российских репараций Украине.

Известно о так называемом промежуточном варианте, который предложил президент Франции Эмманюэль Макрон: Еврокомиссия выпустит годовые евробонды, которые дадут часть средств Украине, а погашены они будут уже после того, как будут приняты окончательные решения по изменению юридического механизма приобщения российских замороженных активов.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Затем Украина достигла принципиального решения с Международным валютным фондом о выделении 8 миллиардов долларов на 4 года. Но это решение достигнуто на уровне исполнителей. Для того, чтобы оно было имплементировано на уровне Совета директоров МВФ, должно быть принято решение о финансировании Украины на 2026 год.

То есть в любом случае должна быть сформирована позиция по репарационного кредита за счет российских активов.

Кроме того, G7 готовы присоединиться к финансированию Украины на следующий год, в частности об этом заявляла Великобритания.

Сколько надо Украине на 2026 год?

Как напоминает Пендзин, в Великобритании заморожено 33 миллиарда долларов российских активов. И если страна сделает первый шаг в этом вопросе, то это бы имело положительное влияние на Европу.

В любом случае, все упирается в дату 18 декабря, ведь это крайний срок представления в Европейский Совет решений Еврокомиссии по финансированию Украины на 2026 год. Таким образом, до этого срока Украина будет в состоянии неопределенности,

– объяснил экономист.

В целом Украине на 2026 год надо 45 миллиардов долларов макроэкономического и 60 миллиардов долларов военно-технического финансирования.

Хочу напомнить, что согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Украине в целом надо 120 миллиардов на войну, из них – 60 миллиардов долларов за счет украинской экономики, а остальные 60 миллиардов – от партнеров,

– добавил господин Олег.

Кто выступает против утверждения репарационного кредита?