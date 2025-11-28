Какие угрозы видит Бельгия?
Об этом в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Поспешное продвижение схемы так называемого репарационного кредита может иметь побочный эффект: мы, как ЕС, фактически заблокируем возможность достичь будущего мирного соглашения,
– отметил де Вевер.
Он отметил, что правительство Бельгии до сих пор не увидело "ни одной предложенной юридической формулы от Комиссии" по использованию замороженных активов России. А предложенную схему "репарационного кредита" назвал принципиально ошибочной.
Премьер отметил, что в истории еще никогда не было случаев, когда активы какого-то государства, арестованные во время войны, использовались для финансирования другого.
Такие активы традиционно становятся предметом решений уже после завершения войны – в процессе определения репараций страны-агрессора,
– подчеркнул де Вевер.
Кроме того, политик вновь повторил свои опасения относительно ответа Москвы на такой шаг и возможности финансовых претензий против Бельгии и ее финучреждения Euroclear, где хранятся средства России.
Заметьте! Основная сумма российских активов после начала полномасштабной войны в Украине была заблокирована в Бельгии. Однако около 25 миллиардов евро средств Кремля заморожено в банках других стран ЕС, главным образом во Франции и Люксембурге.
Что планируют в Еврокомиссии?
Письмо бельгийского премьера поступило в Еврокомиссию во время подготовки юридических предложений по использованию замороженных активов России.
- В среду президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель готов представить соответствующий документ, пишет Bloomberg.
- А европейские чиновники отметили, что соответствующие проекты могут представить уже в пятницу или в выходные.
В Еврокомиссии подтвердили получение письма и добавили, что сейчас продолжают интенсивные консультации, в частности, с Бельгией.
Это неопределенная юридическая территория, поэтому естественно задавать вопросы и выражать беспокойство. Мы делаем все возможное, чтобы их должным образом учесть,
– отметили в Брюсселе.
При этом в Еврокомиссии отметили, что уверены в своих возможностях.
Стоит знать! Еврокомиссия надеется, что европейские лидеры все же придут к согласию относительно "репарационного кредита" и российских средств на следующем саммите 18 – 19 декабря. Ведь в противном случае ЕС придется брать на себя долговые обязательства для поддержки Украины, а этого многие страны не хотят.
Какова позиция Euroclear, где хранятся средства?
В бельгийском депозитарии Euroclear тоже не в восторге от идеи "репарационного кредита". Финучреждение предупреждает Евросоюз о возможных финансовых рисках в случае дальнейшего продвижения этого плана.
По словам руководительницы депозитария Валери Урбен, которая обратилась с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Совета ЕС Антониу Кошти, такой механизм может негативно повлиять на привлекательность европейских рынков и общий инвестиционный климат в Европе.
В Euroclear отмечают, что использование активов РФ в качестве залога может быть воспринято за пределами ЕС как форма "конфискации". Это, свою очередь, способно отпугнуть инвесторов, в частности тех, кто вкладывает средства в европейские государственные облигации.