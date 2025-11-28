Какие угрозы видит Бельгия?

Об этом в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Поспешное продвижение схемы так называемого репарационного кредита может иметь побочный эффект: мы, как ЕС, фактически заблокируем возможность достичь будущего мирного соглашения,

– отметил де Вевер.

Он отметил, что правительство Бельгии до сих пор не увидело "ни одной предложенной юридической формулы от Комиссии" по использованию замороженных активов России. А предложенную схему "репарационного кредита" назвал принципиально ошибочной.

Премьер отметил, что в истории еще никогда не было случаев, когда активы какого-то государства, арестованные во время войны, использовались для финансирования другого.

Такие активы традиционно становятся предметом решений уже после завершения войны – в процессе определения репараций страны-агрессора,

– подчеркнул де Вевер.

Кроме того, политик вновь повторил свои опасения относительно ответа Москвы на такой шаг и возможности финансовых претензий против Бельгии и ее финучреждения Euroclear, где хранятся средства России.

Заметьте! Основная сумма российских активов после начала полномасштабной войны в Украине была заблокирована в Бельгии. Однако около 25 миллиардов евро средств Кремля заморожено в банках других стран ЕС, главным образом во Франции и Люксембурге.

Что планируют в Еврокомиссии?

Письмо бельгийского премьера поступило в Еврокомиссию во время подготовки юридических предложений по использованию замороженных активов России.

В среду президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель готов представить соответствующий документ, пишет Bloomberg.

А европейские чиновники отметили, что соответствующие проекты могут представить уже в пятницу или в выходные.

В Еврокомиссии подтвердили получение письма и добавили, что сейчас продолжают интенсивные консультации, в частности, с Бельгией.

Это неопределенная юридическая территория, поэтому естественно задавать вопросы и выражать беспокойство. Мы делаем все возможное, чтобы их должным образом учесть,

– отметили в Брюсселе.

При этом в Еврокомиссии отметили, что уверены в своих возможностях.

Стоит знать! Еврокомиссия надеется, что европейские лидеры все же придут к согласию относительно "репарационного кредита" и российских средств на следующем саммите 18 – 19 декабря. Ведь в противном случае ЕС придется брать на себя долговые обязательства для поддержки Украины, а этого многие страны не хотят.

Какова позиция Euroclear, где хранятся средства?