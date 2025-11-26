Что известно о решении ЕС по замороженным активам России?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду евродепутатам в Страсбурге, что Брюссель готов представить соответствующий документ, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Я не вижу ни одного сценария, где только европейские налогоплательщики будут оплачивать этот счет.

По словам информированных собеседников, документ должны обнародовать в течение нескольких дней.

Как пишет Bloomberg, Европу оказывается сильное давление, чтобы она наконец приняла решение по этим активам. Ведь Украине может не хватить средств уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, США недавно раскрыли собственный план по использованию активов для совместных инвестиций с Россией и восстановления Украины. Американское предложение, которое находится на раннем этапе разработки и было подготовлено без участия Европы, подтолкнула некоторых лидеров ЕС к мысли, что блок больше не может медлить с принятием решения.

Напомним! Бельгия, где хранится большинство российских средств, тормозит договоренность из-за юридических опасений.

Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Мы хотим использовать замороженные российские активы именно с этой целью,

– заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Идея использовать замороженные российские активы в Европе в поддержку Украины рассматривается уже годами, но постоянно встречала сопротивление из-за юридических рисков и возможной дестабилизации евро. Однако эти колебания ослабли после того, как Европе пришлось почти самостоятельно финансировать Украину из-за решения президента Трампа существенно сократить экономическую помощь

Кроме того, Европа сейчас закупает для Украины американское оружие. ЕС пообещал полностью покрыть финансовые потребности Украины в 2026 – 2027 годах. Но счет слишком большой, чтобы государства-члены могли собрать его собственными силами.

Важно! Ожидается, что деньги в Украине закончатся в втором квартале 2026 года.

Еврокомиссия настаивает, что лучший способ покрыть эти расходы – использовать замороженные российские активы. Предложенный кредит не означает конфискации российских средств: его должны возвращать только при условии, если Москва сначала выплатит репарации.

Еврокомиссия хочет, чтобы соглашение было достигнуто до конца года.

Бельгия остается главным препятствием, поскольку опасается, что именно ей придется отвечать за возврат кредита. Страна требует сначала увидеть юридический текст и получить гарантии, что не будет нести единоличной ответственности, если Россия подаст юридические иски по средствам.

Что хотят страны Евросоюза?

Германия возглавляет группу стран, которые считают, что последние события в США делают переговоры по активам более неотложными. Некоторые страны предпочитают подождать, пока Вашингтон окончательно определится с новой инициативой, прежде чем принимать решение. Еще примерно 10 государств-членов также заинтересованы в том, чтобы рассмотреть другие варианты финансирования.

Обратите внимание! Среди таких вариантов – многомиллиардные гранты при поддержке государств-членов или кредит, обеспеченный долговыми инструментами ЕС.

Об объявлении подобного решения пишет и Суспільне. Медиа отмечает, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о "репарационном займе" во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция) 26 ноября.

Руководительница Еврокомиссии сказала, что уже представлен документ с вариантами решений, один из которых касается именно замороженных российских активов.

Следующим шагом будет подготовка Комиссией законопроекта,

– отметила фон дер Ляйен.

Она также добавила, что любые решения по активам должны приниматься в соответствии с правилами ответственной юрисдикции и с соблюдением европейского и международного права.

Что еще известно о решении ЕС?