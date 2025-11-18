Что сказала Урсула фон дер Ляйен?

Об этом идет речь в письме Урсулы фон дер Ляйен к странам-членам Евросоюза, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Президент Еврокомиссии заявила, что без стабильной и усиленной поддержки в 2026 и 2027 годах Украина рискует оказаться в экономической безвыходной ситуации. А это подорвет способность страны защищать себя и поддерживать основные функции государства.

Также она преодолевала, что Европейский Союз должен продолжать оказывать предсказуемую и стабильную поддержку безопасности и обороне Украины.

Это крайне необходимо для укрепления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она в частности рассказала: военные потребности Украины составляют по меньшей мере 103,2 миллиарда евро. Именно страна может профинансировать половину, что оставляет дефицит в 51,6 миллиарда евро.

И этот дефицит должны покрыть партнеры, в дополнение к необходимой макрофинансовой поддержке. Ожидается, что финансовое давление будет особенно острым в 2026 и 2027 годах. Совокупные необеспеченные потребности Украины могут достичь, соответственно, более 70 миллиардов евро и 64 миллиарда евро.

Это отражает продолжающуюся интенсивность войны, уменьшение военной помощи в натуральной форме, необходимость поддерживать основные функции государства и постоянное наращивание критически важных оборонных и промышленных мощностей,

– говорится в письме руководительницы Еврокомиссии.

Обратите внимание! Имеющиеся финансовые обязательства международных партнеров, такие как кредиты ERA, скоро будут преимущественно исчерпаны.

Напомним, что существует три варианта покрытия финансовых потребностей Украины. Об этом пишет Reuters.

Евросоюз определил три основных варианта:

поддержка в форме грантов от государств-членов; кредит с ограниченным регрессом, профинансированный Союзом через заимствования на финансовых рынках; или кредит с ограниченным регрессом, связанный с денежными остатками замороженных активов.

Важно! Начать выплаты нужно до второго квартала 2026 года.

Что известно о ситуации с замороженными активами России?