Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию Виктора Орбана в соцсети "X".
Смотрите также Все жестко контролируется: экономист оценил, что будет с помощью Киеву на фоне операции "Мидас"
Что Орбан говорит о финансовой помощи Украине?
По словам венгерского премьера, 17 ноября он получил письмо от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она отметила, что финансовый дефицит Украины является значительным и попросила государства-члены прислать больше средств.
Это поражает. В то время, когда стало очевидно, что "военная мафия" разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Комиссии предлагает прислать еще больше,
– прокомментировал Орбан.
Он сравнил помощь Украине с попыткой помочь алкоголику отправкой ему еще одного ящика водки. "Венгрия не потеряла здравый смысл", – говорит премьер-министр.
Последние новости о помощи Украине: что известно?
К слову, Зеленский вместе с Макроном подписали оборонное соглашение, направленное на усиление Украины в Париже 17 ноября.
Соглашение будет предусматривать продажу Украине истребителей Rafale и зенитных комплексов SAMP/T. Речь идет как о подержанной технике, которую можно поставить в ближайшее время, так и новые образцы, которые уже поступят в долгосрочной перспективе.
Кроме того, известно, что страны Северной Европы и Балтии выделят 500 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины по механизму PURL.