Какую помощь окажут страны?

Об этом министры обороны стран договорились на встрече в Хельсинки 13 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление, опубликованное МИД Финляндии.

Средства на американское оружие для Украины выделят 8 стран:

  • Дания;
  • Финляндия;
  • Норвегия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Эстония;
  • Швеция;
  • и Исландия.

Мы подтверждаем нашу приверженность безопасности Украины, которая является ключевой составляющей европейской безопасности. Мы едины в стремлении достичь устойчивого и справедливого мира с полным уважением к суверенитету Украины и законных стремлений ее народа,
– говорится в заявлении министров.

Совместно страны сделают вклад в размере 500 миллионов долларов в инициативу PURL, которая обеспечивает закупки критически важного оборонного оборудования у Соединенных Штатов.

Страны также обязались обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины. Она будет включать развитие оборонных возможностей, промышленное сотрудничество в сфере ВПК и укрепление способности Киева противостоять российской агрессии в будущем.

Российская агрессия представляет долгосрочную угрозу для безопасности Европы, трансатлантического сообщества и мирового порядка, основанного на правилах. Мы не позволим России достичь своей цели,
– подчеркнули министры.

Что в НАТО говорят об этом решении?

У НАТО положительно отреагировали на решение восьми стран профинансировать пакет помощи для Украины. В частности, новое объявление приветствовал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Наши северные и балтийские союзники усиливают поддержку, финансируя очередной пакет критически важного военного оборудования для Украины. Это имеет особое значение накануне зимы, когда поставки в рамках PURL уже поступают в Украину,
– отметил Рютте.

Генсек заверил, что союзники НАТО продолжат передавать Украине необходимую военную технику и ресурсы.

Что известно о помощи через PURL?

  • Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана для целенаправленного финансирования поставок Украине необходимого вооружения американского производства.

  • По состоянию на конец сентября 2025 года фонд PURL уже аккумулировал более 2 миллиардов долларов, Тогда к инициативе присоединились шесть стран НАТО, которые оказали финансовую поддержку.

  • Недавно Италия заявила о готовности присоединиться к группе союзников, поддерживающих Украину через механизм PURL. Ранее Рим воздерживался от участия, подчеркивая, что Киев имеет другие пути для закупки оружия.

  • В то же время инициатива демонстрирует все большую поддержку среди партнеров: по прогнозам посла США при НАТО Мэтью Уитакера, до конца года сумма фонда может вырасти еще на 2 миллиарда долларов, а к 2026 году – до 12–15 миллиардов.