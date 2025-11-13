Какую помощь окажут страны?

Об этом министры обороны стран договорились на встрече в Хельсинки 13 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление, опубликованное МИД Финляндии.

Средства на американское оружие для Украины выделят 8 стран:

Дания;

Финляндия;

Норвегия;

Латвия;

Литва;

Эстония;

Швеция;

и Исландия.

Мы подтверждаем нашу приверженность безопасности Украины, которая является ключевой составляющей европейской безопасности. Мы едины в стремлении достичь устойчивого и справедливого мира с полным уважением к суверенитету Украины и законных стремлений ее народа,

– говорится в заявлении министров.

Совместно страны сделают вклад в размере 500 миллионов долларов в инициативу PURL, которая обеспечивает закупки критически важного оборонного оборудования у Соединенных Штатов.

Страны также обязались обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины. Она будет включать развитие оборонных возможностей, промышленное сотрудничество в сфере ВПК и укрепление способности Киева противостоять российской агрессии в будущем.

Российская агрессия представляет долгосрочную угрозу для безопасности Европы, трансатлантического сообщества и мирового порядка, основанного на правилах. Мы не позволим России достичь своей цели,

– подчеркнули министры.

Что в НАТО говорят об этом решении?

У НАТО положительно отреагировали на решение восьми стран профинансировать пакет помощи для Украины. В частности, новое объявление приветствовал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Наши северные и балтийские союзники усиливают поддержку, финансируя очередной пакет критически важного военного оборудования для Украины. Это имеет особое значение накануне зимы, когда поставки в рамках PURL уже поступают в Украину,

– отметил Рютте.

Генсек заверил, что союзники НАТО продолжат передавать Украине необходимую военную технику и ресурсы.

