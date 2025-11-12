Франция и Украина будут производить новое оружие

Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны,

– отметил заместитель министра обороны Сергей Боев.

Обсудили также взаимодействие между украинскими и французскими предприятиями оборонной промышленности:

производство систем ПВО и ПРО, ракет к ним;

ремонт техники;

тестирование инновационных решений;

поставку компонентов;

а также разработку новых образцов вооружения с учетом опыта современной войны.

К слову, сейчас более 40% оружия, которое применяется на фронте, – это оружие, произведенное в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Задача для производителей и правительства до конца года – не менее 50% украинского оружия на фронте. Также в приоритете – задача максимального развертывания производства дронов-перехватчиков для сбивания вражеских "Шахедов".

В частности уже сейчас работают такие украинские ударные, как "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер" и другие.

Что известно о производстве и экспорте оружия?