В частности, это повлияет и на обеспечение Сил обороны Украины. Это 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Что изменится с помощью экспорта оружия?

Анатолий Храпчинский отметил, что проблемы с обеспечением ВСУ возникают, в частности, потому что государство может начать закупать вооружение только в марте, когда начинается финансовый год. Например, январь, февраль нет заказов. Поэтому здесь есть возможность закрыть это путем внешних контрактов.

То есть предприятие будет постоянно нагружено. Это позволяет увеличить объемы производства. Когда увеличивается финансирование со стороны Сил обороны, тогда контракты, направленные на поддержку ВСУ, будут первоочередными. Это является основным преимуществом при работе над экспортом вооружения,

– объяснил он.

Поэтому сейчас нужно обсуждать европейские нормы и документы по экспорту вооружения. В Европе есть доктрина экспорта вооружения, которая предусматривает все правила, кому, как продавать и так далее.

Это позволяет быть более демократичными и более прозрачными со своими партнерами. Если мы идем в Европу, в НАТО, мы должны эту доктрину принять у себя. Пока что она не принята,

– сказал бывший офицер Воздушных сил.

То же касается закона об экспорте вооружения, который был введен Генассамблеей ООН. Его подписало большинство наших партнеров. Поэтому Украине тоже надо его подписать. Это два основных документа, которые позволят нашим партнерам понять, что все будет по правилам, что Украина готова к открытому рынку вооружения.

Однако уже есть очень много положительных моментов. В частности, это возможность взаимодействия с западными, европейскими компаниями. Также Украина и Европа должны строить единую стратегию развития ВПК, ведь мы имеем общего врага.

Украина возобновляет продажу оружия: главное