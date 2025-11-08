Зокрема, це вплине і на забезпечення Сил оборони України. Це 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Читайте також Рішення не за місяці, а дні: Умєров назвав переваги для резидентів Defence City

Що зміниться за допомогою експорту зброї?

Анатолій Храпчинський зазначив, що проблеми із забезпеченням ЗСУ виникають, зокрема, тому що держава може почати закуповувати озброєння лише в березні, коли починається фінансовий рік. Наприклад, січень, лютий немає замовлень. Тому тут є можливість закрити це шляхом зовнішніх контрактів.

Тобто підприємство буде постійно навантажене. Це дозволяє збільшити обсяги виробництва. Коли збільшується фінансування з боку Сил оборони, тоді контракти, направлені на підтримку ЗСУ, будуть першочерговими. Це є основною перевагою при роботі над експортом озброєння,

– пояснив він.

Тому зараз потрібно обговорювати європейські норми та документи щодо експорту озброєння. У Європі є доктрина експорту озброєння, яка передбачає усі правила, кому, як продавати і так далі.

Це дозволяє бути більш демократичними і більш прозорими зі своїми партнерами. Якщо ми йдемо в Європу, в НАТО, ми повинні цю доктрину прийняти у себе. Поки що вона не прийнята,

– сказав колишній офіцер Повітряних сил.

Те саме стосується закону про експорт озброєння, який був запроваджений Генасамблеєю ООН. Його підписала більшість наших партнерів. Тому Україні теж треба його підписати. Це два основні документи, які дозволять нашим партнерам зрозуміти, що усе буде за правилами, що Україна готова до відкритого ринку озброєння.

Проте вже є дуже багато позитивних моментів. Зокрема, це можливість взаємодії з західними, європейськими компаніями. Також Україна та Європа повинні будувати єдину стратегію розвитку ВПК, адже ми маємо спільного ворога.

Україна відновлює продаж зброї: головне