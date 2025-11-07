Як працює процедура отримання дозволу щодо експорту зброї?

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал, що якщо компанія відповідає вимогам щодо допуску до експорту й має надлишкові виробничі спроможності, які не використовують Сили безпеки та оборони, то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю.

Читайте також Пенсія для військових: який максимальний розмір виплат у 2025 році

Відтак після подачі протягом 90 днів ДСЕК перевіряє усі дані та надає дозвіл. А визначення надлишку продукції проводиться таким чином:

ДСЕК робить міжвідомчий запит,

потім Міноборони консолідує потреби,

а рішення чи рекомендації ухвалюються колегіально на Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва, із залученням усіх Сил безпеки.

Рустем Умєров Секретар Ради національної безпеки і оборони України Приватним виробникам не обов'язково йти через держспецекспортерів: виробник може скористатися послугами держспецекспортера, приватного спецекспортера або отримати власні повноваження (як резидент Defenсe City (за 7 – 12 днів) або окремим рішенням КМУ по конкретному виробнику (до року).

Після погодження з Державною службою експортного контролю та Міжвідомчою комісією при РНБО видається дозвіл на експорт. Тобто це гарантує двоетапний контроль – як технічний, так і безпековий.

Нагадуємо! Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді стартує програма щодо контрольованого експорту української зброї. Натомість він додав, що до кінця 2025 року показник має становити +50% зброї українського виробництва в захисті держави.

Як Україна контролює, кому дістається зброя?

Саме держава має повний контроль щодо кінцевого користувача зброї, пояснює Умєров. Річ у тім, що РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю.

Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди. Надалі жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України – діє післяекспортний контроль, у тому числі із залученням розвідки,

– додає секретар РНБО.

Попри це, пан Рустем наголошує, що безпека та потреби українського війська завжди важливіші за будь-які експортні контракти. Тому в пріоритеті – завжди фронт.

Таким чином, якщо Збройним Сила терміново знадобиться зброя, то дозвіл на експорт може бути зупинений або ж взагалі скасований.

Деталі програми експорту зброї