Как работает процедура получения разрешения на экспорт оружия?
Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал во время встречи с журналистами, передает 24 Канал, что если компания соответствует требованиям по допуску к экспорту и имеет избыточные производственные возможности, которые не используют Силы безопасности и обороны, то она может подать заявку на экспорт в Государственную службу экспортного контроля.
Читайте также Пенсия для военных: какой максимальный размер выплат в 2025 году
Поэтому после подачи в течение 90 дней ГСЭК проверяет все данные и дает разрешение. А определение избытка продукции проводится следующим образом:
- ГСЭК делает межведомственный запрос,
- затем Минобороны консолидирует потребности,
- а решение или рекомендации принимаются коллегиально на Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества, с привлечением всех Сил безопасности.
Частным производителям не обязательно идти через госспецэкспортеров: производитель может воспользоваться услугами госспецэкспортера, частного спецэкспортера или получить собственные полномочия (как резидент Defenсe City (за 7 – 12 дней) или отдельным решением КМУ по конкретному производителю (до года).
После согласования с Государственной службой экспортного контроля и Межведомственной комиссией при СНБО выдается разрешение на экспорт. То есть это гарантирует двухэтапный контроль – как технический, так и безопасности.
Напоминаем! В конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре стартует программа по контролируемому экспорту украинского оружия. Зато он добавил, что до конца 2025 года показатель должен составлять + 50% оружия украинского производства в защите государства.
Как Украина контролирует, кому достается оружие?
Именно государство имеет полный контроль в отношении конечного пользователя оружия, объясняет Умеров. Дело в том, что СНБО формирует и обновляет исчерпывающий перечень стран, в которые разрешено экспортировать украинское оружие.
Первые, кто войдет в перечень, это страны, с которыми Украина подписала соглашения по безопасности. В дальнейшем ни одна единица продукции не может быть перепродана без ведома Украины – действует послеэкспортный контроль, в том числе с привлечением разведки,
– добавляет секретарь СНБО.
Несмотря на это, господин Рустем отмечает, что безопасность и потребности украинского войска всегда важнее любых экспортных контрактов. Поэтому в приоритете – всегда фронт.
Таким образом, если Вооруженным Силам срочно понадобится оружие, то разрешение на экспорт может быть остановлен или вообще отменен.
Детали программы экспорта оружия
Основными направлениями поставок экспорта украинского оружия является Европа, США и Ближний Восток. Президент Владимир Зеленский отметил, что речь идет о видах оружия, которые есть в профиците.
Известно, что таковыми являются морские дроны, противотанковые средства и другое вооружение, которое изготавливается в значительно больших объемах, чем нужно на фронте.
Дело в том, что открытие экспорта и создание совместных предприятий с привлечением инвестиций может значительно масштабировать оборонную промышленность Украины.