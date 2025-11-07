Как работает процедура получения разрешения на экспорт оружия?

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал во время встречи с журналистами, передает 24 Канал, что если компания соответствует требованиям по допуску к экспорту и имеет избыточные производственные возможности, которые не используют Силы безопасности и обороны, то она может подать заявку на экспорт в Государственную службу экспортного контроля.

Поэтому после подачи в течение 90 дней ГСЭК проверяет все данные и дает разрешение. А определение избытка продукции проводится следующим образом:

ГСЭК делает межведомственный запрос,

затем Минобороны консолидирует потребности,

а решение или рекомендации принимаются коллегиально на Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества, с привлечением всех Сил безопасности.

Рустем Умеров Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Частным производителям не обязательно идти через госспецэкспортеров: производитель может воспользоваться услугами госспецэкспортера, частного спецэкспортера или получить собственные полномочия (как резидент Defenсe City (за 7 – 12 дней) или отдельным решением КМУ по конкретному производителю (до года).

После согласования с Государственной службой экспортного контроля и Межведомственной комиссией при СНБО выдается разрешение на экспорт. То есть это гарантирует двухэтапный контроль – как технический, так и безопасности.

Напоминаем! В конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре стартует программа по контролируемому экспорту украинского оружия. Зато он добавил, что до конца 2025 года показатель должен составлять + 50% оружия украинского производства в защите государства.

Как Украина контролирует, кому достается оружие?

Именно государство имеет полный контроль в отношении конечного пользователя оружия, объясняет Умеров. Дело в том, что СНБО формирует и обновляет исчерпывающий перечень стран, в которые разрешено экспортировать украинское оружие.

Первые, кто войдет в перечень, это страны, с которыми Украина подписала соглашения по безопасности. В дальнейшем ни одна единица продукции не может быть перепродана без ведома Украины – действует послеэкспортный контроль, в том числе с привлечением разведки,

– добавляет секретарь СНБО.

Несмотря на это, господин Рустем отмечает, что безопасность и потребности украинского войска всегда важнее любых экспортных контрактов. Поэтому в приоритете – всегда фронт.

Таким образом, если Вооруженным Силам срочно понадобится оружие, то разрешение на экспорт может быть остановлен или вообще отменен.

Детали программы экспорта оружия