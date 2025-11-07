Про це заявили в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО), повідомляє 24 Канал.

Яку зброю буде експортувати Україна?

В РНБО зазначили, що для того, аби Україна могла успішно експортувати зброю партнерам, зокрема ті ж безпілотні системи, створюються спільні проєкти за "данською моделлю": Build in Ukraine, Build with Ukraine.

Це означає, що партнери інвестують у виробництво зброї в Україні або у спільні виробничі потужності на своїй території.

Ключова ідея – надлишкові спроможності не повинні простоювати: частина продукції йде на фронт, частина – на експорт. Отримані мита та податки стають ресурсом для нових контрактів на користь Сил безпеки та оборони,

– пояснив секретар РНБО Рустем Умєров.

За словами посадовця, така модель дозволяє одночасно озброювати Сили оборони та розвивати економіку оборони.

Коли очікувати перших контрактів з експорту?

У Раді національної безпеки і оборони пояснюють, що ринок оборонного експорту є інерційним. Тому перші реальні контракти очікують не раніше ніж друга половина 2026 року.

"Це нормальний цикл – потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів", – зазначив Умєров.

Можливість виходу української зброї на експорт відкривається для всього ринку. Однак, як зауважили в РНБО, з понад тисячі оборонних компаній, які сьогодні працюють в Україні, наразі готові пройти необхідні технічні процедури й отримати експортні дозволи менше ніж половина.

