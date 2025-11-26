Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.

У пресслужбі секретаря РНБО розповіли журналістам, що Рустема Умєрова викликали до НАБУ у статусі свідка для давання свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Йдеться про справу

Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства,

– зазначили у пресслужбі секретаря РНБО.

Там також уточнили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей не повідомлялося.