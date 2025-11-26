Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП.

Что известно о показаниях Умерова в НАБУ?

В пресс-службе секретаря СНБО рассказали журналистам, что Рустема Умерова вызвали в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Речь идет о деле

Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства,

– отметили в пресс-службе секретаря СНБО.

Там также уточнили, что это процессуальное действие имело место 25 ноября. Других деталей не сообщалось.

Мог ли Тимур Миндич влиять на Рустема Умерова?