Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП.
Смотрите также В НАБУ объяснили, почему не предупредили пограничников о возможном побеге Миндича
Что известно о показаниях Умерова в НАБУ?
В пресс-службе секретаря СНБО рассказали журналистам, что Рустема Умерова вызвали в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Речь идет о деле
Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства,
– отметили в пресс-службе секретаря СНБО.
Там также уточнили, что это процессуальное действие имело место 25 ноября. Других деталей не сообщалось.
Обратите внимание! 24 Канал пытается связаться с пресс-службой секретаря СНБО, чтобы узнать больше деталей относительно показаний, которые Умеров давал НАБУ. Как только мы получим комментарий, то дополним эту новость.
Мог ли Тимур Миндич влиять на Рустема Умерова?
В САП заявляли, что в течение 2025 года Тимур Миндич совершал преступления в сферах энергетики и обороны путем оказания влияния на Рустема Умерова и Германа Галущенко. Зато Миндич помогал чиновникам "покровительством" перед Зеленским.
В свою очередь, Рустем Умеров заявил, что во время работы в Минобороны он не находился под влиянием никаких лиц. В то же время чиновник признал, что встречался с Миндичем, когда они обсуждали вопрос о бронежилетах по контракту.
Интересно, что заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко рассказала в эфире 24 Канала, что тендер на поставку бронежилетов оказался подозрительным из-за участия компании без опыта и лицензии. Это привело к отмене тендера и расторжению договора с компанией.