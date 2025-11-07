Какие преимущества в Defence City?
В результате действия режима Defence City решения, в том числе и по экспорту оружия, будут приниматься не за месяцы, а за дни, передает 24 Канал со ссылкой на разговор секретаря СНБО Рустема Умерова с журналистами.
Как добавляет Умеров, резиденты работают по принципу "единого окна" – от разработки до продажи. Поэтому все согласования, разрешения и документы оформляются централизованно, без бюрократических барьеров.
Система гарантирует контроль и приоритет для ВСУ, но дает возможность привлекать иностранные инвестиции и запускать ко-продакшн. Это сочетание безопасности и развития – оборонная индустрия как драйвер экономики.
Секретарь СНБО напоминает, что Defence City является новой экономикой войны, где формируется будущее украинской оборонки – от дронов и боеприпасов до высокотехнологичных систем, способных конкурировать в мире.
Интересно! По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, в список гарантий, которые предоставляет режим Defence City, входят: освобождение от налога на прибыль, освобождение от налога на землю и недвижимость, упрощенный режим международной передачи оборонной продукции и другие.
Что известно о Defence City: это специальный режим для оборонной индустрии Украины, который помогает создать благоприятные условия для развития оборонного сектора. Резидентами могу стать украинские компании, которые производят оружие, технику или другие товары для обороны страны.
Куда Украина будет продавать собственное оружие?
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, до конца 2025 года показатель производства украинского оружия должен составлять +50% в защите государства.
Кроме того, как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, только Украина будет иметь полный контроль в отношении конечного пользователя оружия, а экспортироваться будут те виды, которые есть в профиците.
А если украинской армии срочно понадобится то или иное оружие собственного производства, то разрешение на экспорт может быть остановлен или вообще отменен.
Основными направлениями поставок экспорта украинского оружия будут: Европа, США и Ближний Восток.