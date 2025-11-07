Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает 24 Канал.
Как Украина развивает производство оружия?
На сегодня украинский оборонно-промышленный комплекс имеет способность около 35 миллиардов долларов в год. В то же время финансирование покрывает не более половины реального производственного потенциала украинской оборонки.
Уже в 2026 году только сектор дальнобойных возможностей может превысить 35 миллиардов долларов, тогда как общий объем отрасли способен достичь 60 миллиардов.
Это означает, что 2025 стал годом масштабного развертывания производства дальнобойных средств поражения, а в 2026-м ожидается дальнейший рост объемов,
– пояснил секретарь СНБО Рустем Умеров.
По его словам, такой объем средств Украина не сможет собрать ни из бюджета, ни благодаря помощи партнеров. Поэтому часть производства планируют направить на контролируемый экспорт в дружественные страны – как механизм самофинансирования.
Это поможет поддерживать производственные темпы, сохранить рабочие места и привлекать валютную выручку в оборонный сектор.
Какие ракеты производит Украина?
Недавно Владимир Зеленский заявил, что до конца года ожидается массовое производство украинских ракет "Фламинго" и "Рута". По словам президента, Украина также уже применяла это вооружение.
К тому же сейчас используются различные варианты "Нептуна": обычный, который уже выпускается массово, и "длинный" вариант, который также показывает хорошие результаты.
Президент Владимир Зеленский объявил о создании программы "Оружие, наш экспортный продукт" и определил три направления будущих поставок: Европу, США и Ближний Восток.