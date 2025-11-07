Про це заявили в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО), повідомляє 24 Канал.

Як Україна розвиває виробництво зброї?

Станом на сьогодні український оборонно-промисловий комплекс має спроможність близько 35 мільярдів доларів на рік. Водночас фінансування покриває не більше ніж половину реального виробничого потенціалу української оборонки.

Вже у 2026 році лише сектор далекобійних спроможностей може перевищити 35 мільярдів доларів, тоді як загальний обсяг галузі здатен сягнути 60 мільярдів.

Це означає, що 2025 став роком масштабного розгортання виробництва далекобійних засобів ураження, а у 2026-му очікується подальше зростання обсягів,

– пояснив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, такий обсяг коштів Україна не зможе зібрати ані з бюджету, ані завдяки допомозі партнерів. Через це частину виробництва планують спрямувати на контрольований експорт до дружніх країн – як механізм самофінансування.

Це допоможе підтримувати виробничі темпи, зберегти робочі місця та залучати валютну виручку в оборонний сектор.

Які ракети виробляє Україна?