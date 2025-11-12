Франція та Україна виготовлятиме нову зброю

Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Дивіться також Проблеми є: як на постачання зброї Україні впливає шатдаун США

Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони,

– наголосив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Обговорили також взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонної промисловості:

виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них;

ремонт техніки;

тестування інноваційних рішень;

постачання компонентів;

а також розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.

До слова, зараз більше ніж 40% зброї, яка застосовується на фронті, – це зброя, вироблена в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Завдання для виробників та уряду до кінця року – не менш ніж 50% української зброї на фронті. Також у пріоритеті – завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття ворожих "Шахедів".

Зокрема уже зараз працюють такі українські ударні, як "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер" та інші.

Що відомо про виробництво та експорт зброї?