До чого закликають у Євросоюзі?

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що країни-партнери мають пришвидшити виплати за кредитом, який був погоджений у червні 2024 року, передає 24 Канал з посиланням на Euractiv..

Політик повідомив, що наразі Брюссель веде перемовини Великою Британією, Канадою, Японією та США щодо швидкого надання кредиту. Він припускає, що цих коштів буде достатньо, щоб покрити фінансові потреби України у І кварталі наступного року, однак остаточно це стане зрозуміло дещо пізніше.

Наразі Євросоюз вже перерахував Києву свою частину з погодженого кредиту – 18,1 мільярда євро.

Водночас інші країни поки не виконали свої зобов'язання на суму близько 14 мільярдів доларів.

Домбровскіс також попередив, що ЄС може вдатися до альтернативного тимчасового рішення для фінансової підтримки України, якщо переговори з Бельгією не зрушать з місця до кінця цього року. Цей варіант передбачає:

залучення спільного боргу країн ЄС:

або двосторонні гранти Києву від держав-членів блоку.

Єврокомісар наголосив, що ЄС має рухатися швидко, адже фінансові потреби України не лише значні, але й термінові.

Ми не можемо безкінечно обговорювати варіанти. Потрібні конкретні рішення,

– підкреслив Домбровскіс.

Зауважте! За оцінками, бюджетний дефіцит України вже у І кварталі 2026 року може сягнути 12 мільярдів доларів.

Чому не домовляться про "репараційний кредит"?

Наразі Євросоюз досі не погодив "репараційний кредит" Україні, який мав би забезпечити її потреби у 2026 – 2027 роках. Він має ґрунтуватися на заморожених російських активах, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Однак Бельгія блокує цей план та ставить свої вимоги:

розподілити юридичні та фінансові ризики "репараційного кредиту" між країнами ЄС;

щоб інші держави використовували російські активи, що зберігаються у їхніх фінустановах.

Поки що Єврокомісія готується найближчим часом офіційно представити детальний юридичний механізм використання коштів Кремля для кредиту Україні, хоча бельгійський уряд так і не дав плану "зелене світло". Проти виступає і депозитарій Euroclear, пише Financial Times.

Домбровскіс визнає, що Бельгія все ще не готова прийняти концепцію Єврокомісії. Хоча переговори з бельгійською стороною і мають певний технічний прогрес.

Варто знати! Єврокомісія знову намагатиметься переконати Бельгію підтримати план "репараційного кредиту" на саміті європейських лідерів 18 – 19 грудня.

Який ще один кредит Україні розглядає ЄС?