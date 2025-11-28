К чему призывают в Евросоюзе?

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что страны-партнеры должны ускорить выплаты по кредиту, который был согласован в июне 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv..

Политик сообщил, что сейчас Брюссель ведет переговоры Великобританией, Канадой, Японией и США по быстрому предоставлению кредита. Он предполагает, что этих средств будет достаточно, чтобы покрыть финансовые потребности Украины в I квартале следующего года, однако окончательно это станет понятно несколько позже.

Сейчас Евросоюз уже перечислил Киеву свою часть из согласованного кредита – 18,1 миллиарда евро.

В то же время другие страны пока не выполнили свои обязательства на сумму около 14 миллиардов долларов.

Домбровскис также предупредил, что ЕС может прибегнуть к альтернативному временному решению для финансовой поддержки Украины, если переговоры с Бельгией не сдвинутся с места до конца этого года. Этот вариант предусматривает:

привлечение общего долга стран ЕС:

или двусторонние гранты Киеву от государств-членов блока.

Еврокомиссар отметил, что ЕС должен двигаться быстро, ведь финансовые потребности Украины не только значительные, но и срочные.

Мы не можем бесконечно обсуждать варианты. Нужны конкретные решения,

– подчеркнул Домбровскис.

Заметьте! По оценкам, бюджетный дефицит Украины уже в I квартале 2026 года может достичь 12 миллиардов долларов.

Почему не договорятся о "репарационном кредите"?

Сейчас Евросоюз до сих пор не согласовал "репарационный кредит" Украине, который должен был бы обеспечить ее потребности в 2026 – 2027 годах. Он должен основываться на замороженных российских активах, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Однако Бельгия блокирует этот план и ставит свои требования:

распределить юридические и финансовые риски "репарационного кредита" между странами ЕС;

чтобы другие государства использовали российские активы, хранящиеся в их финучреждениях.

Пока Еврокомиссия готовится в ближайшее время официально представить детальный юридический механизм использования средств Кремля для кредита Украине, хотя бельгийское правительство так и не дало плану "зеленый свет". Против выступает и депозитарий Euroclear, пишет Financial Times.

Домбровскис признает, что Бельгия все еще не готова принять концепцию Еврокомиссии. Хотя переговоры с бельгийской стороной и имеют определенный технический прогресс.

Стоит знать! Еврокомиссия снова будет пытаться убедить Бельгию поддержать план "репарационного кредита" на саммите европейских лидеров 18 – 19 декабря.

Какой еще один кредит Украине рассматривает ЕС?