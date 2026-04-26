Як діяти, якщо немає можливості сплатити кредит?

Якщо позичальник знаю, що незабаром не зможе виплатити кредит, то найкращий спосіб – звернутися до банку та діяти "на випередження". Якщо пояснити проблему чи ситуацію, можна знайти компроміс. Однак це правило діє, коли клієнт зможе довести поважність причини.

Зауважте! Можна й потрібно використовувати довідки чи заяви, як підтвердження складного фінансового становища. Наприклад, скорочення на роботі чи хворобу можна засвідчити відповідними документами, що сприятиме лояльності банків.

Реструктуризація боргу – один із найпоширеніших варіантів. Банк змінить умови угоди та перегляне термін погашення боргу. Важливо, що новий так званий дедлайн встановлять на основі можливостей платника. Водночас реструктуризацію інколи проводять через такі можливості:

зниження процентної ставки;

надання кредитних канікул;

пролонгація договору.

Рефінансування кредиту – простими словами це ще один кредит на сплату поточного боргу. Тобто людина може звернутися до іншого банку, або навіть в той самий, де вже має борг, і попросити відкрити ще один кредит.

Перекредитування – варіант кращих умов, коли позичальну вдасться зробити кредит більш вигідним для себе та уникнути штрафів, погіршення кредитної історії.

Кредитні канікули – визначений період часу, протягом якого позичальних звільняється від будь-яких платежів або від сплати відсотків, самого кредиту. За цей період сума кредиту не згорає, а залишається фіксованою. Клієнт банку зможе погасити її, коли матиме краще фінансове становище.

Які наслідки несплати кредиту?

Нині банківська система побудована так, що в певних випадках навіть за 1 дня протермінованого кредиту, можуть застосовувати штрафні санкції. Якщо розв'язати питання вдасться швидко, то санкцій можуть скасувати, однак якщо системно порушувати правила банку чи кредитного договору – ситуація може закінчитись судом.

Основні наслідки для позичальників, які мають заборгованість по кредиту:

внесення до чорного списку;

штрафи;

призначення пені.

Водночас у скрутному фінансовому становищі одним із виходів є проходження процедури банкутства, розповіла юристка Анастасія Шаховець для РБК-Україна.

В межах даної процедури, боржник першочергово має можливість відновити свою платоспроможність шляхом укладання плану реструктуризації на 5 років без ніяких наслідків банкрутства і згідно свого фінансового становища,

– пояснює юристка.

У ситуаціях, коли суд визнає людину неплатоспроможною і такою, що не зможе повернути гроші за реструтуризацією, – ухвалюють рішення про банкрутство. Натомість щоб повернути борг, кредитори можуть продати майно боржника. Однак це можливо в ситуаціях, коли нерухомість підлягає під реалізацію відповідної норми.

