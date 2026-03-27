Що радять юристи, аби банкрутство допомогло відновити фінансову стабільність?

Секретар судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду Олег Васьковський повідомив, що неплатоспроможність наразі українці відкривають дедалі частіше. Судова статистика говорить, що господарські суди відкрили 977 справ про банкрутство юридичних осіб, а у 2024 році їх було 932. Водночас про неплатоспроможність заявили тисяча 492 фізичної особи у 2025 році (у 2024 – тисяча 25 осіб). Про це на XI Форумі із реструктуризації та банкрутства повідомив секретар судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду Олег Васьковський.

Юристи пояснюють, що завдяки оголошенню неплатоспроможності людина може позбутися фінансових зобов'язань. Контроль за цим здійснюватиме суд, арбітражний керуючий та кредитор.

Однак процедура банкрутства триває не швидко, часто на це потрібно від одного року часу. Витрати теж варто враховувати, зокрема на судовий збір, винагорода арбітражному керуючому, послуги адвоката тощо.

Адвокатка об'єднання Investment Lawyer Group Анна Піхотенко окреслила кілька ключових моментів, про які варто пам'ятати під час початку процедури банкрутства.

Так експертка радить обирати для допомоги кваліфікованого адвоката або арбітражного керуючого. Тоді у людини буде можливість розробити стратегію, уникнути типових помилок й, можливо, прискорити процес.

Крім того, особі, яка планує розпочати процедуру банкрутства необхідно цілком та добросовісно задекларувати своє майно, доходи та вчинені правочини. Якщо хоч щось буде приховано й суддя це помітить, то це може загрожувати навіть відмовою у відкритті провадження.

Важливою є також адекватна оцінка власної фінансової ситуації та перспективи процедури. Наприклад, якщо в людини є стабільний дохід, то доцільніше буде домовитися про реструктуризацію боргів, а не починати процедуру неплатоспроможності. Більш реалістичним погашення боргів буде, якщо майна в людини мало, а доходи – мінімальні.

Окремо варто враховувати, що банкрутство фізичних осіб — це не миттєвий і безтурботний спосіб позбутися боргів, а виважений цивілізований європейський інструмент, який захищає сумлінних боржників і дисциплінує кредиторів,

– розповіла Анна Піхотенко.

Оформлення банкрутства у 2026 році теж є доступною, але потребує підготовки та розуміння наслідків. Адже за неправильного проходження процедури залишається ризик втратити майно, репутацію й отримати нові обмеження.

