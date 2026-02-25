Як можна покращити кредитну історію?

Якщо людина вже має погане кредитне досьє, то в майбутньому вона може повернути довіру за допомогою вчасних платежів, контролю боргів і відмови від хаотичних заявок. Відповідальне користування та аналіз помилок зроблять так, що кредитна історія стане позитивною. Про це пише пресслужба "РайфайзенБанку".

Фінансова репутація відіграє роль, коли банки та мікрофінансові організації ухвалюють рішення про видачу кредиту. Гірші умови пропонуються людині, коли в неї є прострочення у виплатах, відмови чи часті звернення.

Користувачі можуть перевірити свою кредитну історію. Для цього можна звернутися до кредитного бюро. Можливо отримати звіт про своє досьє та проаналізувати всі відкриті й закриті кредити, дати платежів, прострочення, борги та кількість запитів. Якщо помітите, що в історії наявні помилки (наприклад старий погашений кредит позначений активним), то варто сказати про це представникам бюро.

Щоб мати позитивну кредитну історію, фахівці банків закликають закривати прострочені кредити або домовлятися про реструктуризацію.

Цікаво! Навіть часткове погашення боргу позитивно впливає на кредитну історію. Якщо не можете погасити все одразу, кредитор може дозволити розбити борг на частини або змінити графік платежів.

Щоб очистити кредитну історію, варто продемонструвати відповідальність у погашенні, хоча б маленькими сумами. також потрібно часто оплачуйте покупки карткою, але вчасно погашати заборгованість.

Якщо вам важко отримати новий кредит через історію, то нову позику можна оформити позику з поручителем або заставою. Навіть такий відповідальний підхід створить новий позитивний запис.

А от масове подання заявок на кредит, прострочення, ігнорування старих боргів і небажання перевіряти свою кредитну історію впливають на досьє негативно.

Важливо! Права громадянина як позичальника захищені Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". Згідно з ним людині гарантується можливість перевірити, виправити та доповнити інформацію в кредитній історії. Один раз на рік позичальник має право отримати свій кредитний звіт.

Чи реально вийти з боргової ями?

Юридична компанія "Пік" визначила правила, які дозволять успішно погасити борги й кредити. Потрібно:

зібрати всі документи на позики (договори, виписки, листування);

оцінити реальний розмір боргу з урахуванням відсотків та штрафів;

звернутись до юриста для аналізу ситуації;

розпочати переговори з кредитором щодо нових умов погашення.

Якщо борги вже передали колекторам, то переговори ведуться з ними, але лише після перевірки законності їхніх повноважень.

Що ще треба знати про кредити в Україні?