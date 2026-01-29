На якому рівні облікова ставка?

Про це повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час брифінгу, рішення набуде чинності з 30 січня. Нагадаємо, до цього облікову ставку тримали на рівні 15,5% з березня 2025 року.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Правління Нацбанку вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, враховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов'язаних із зовнішнім фінансуванням.

Зниження облікової ставки до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку. "Нацбанк і надалі гнучко реагуватиме на зміни в розподілі ризиків", – додав Пишний.

Також регулятор погіршив прогнози щодо інфляції, насамперед через наслідки російських обстрілів енергетики. За підсумками 2026 року вона знизиться помірно – до 7,5%.

До слова, облікова ставка – це один із ключових монетарних інструментів Нацбанку. Вона визначає відсоток, під який регулятор надає кредити комерційним банкам, від чого залежить залежать ставки за кредитами й депозитами для населення та бізнесу, а також можливості стримування інфляції.

Як ухвалюють рішення щодо облікової ставки?

Рішення щодо облікової ставки та інших монетарних інструментів Правління НБУ ухвалює вісім разів на рік – за заздалегідь оприлюдненим графіком:

у січні, квітні, липні та жовтні рішення ґрунтуються на новому макропрогнозі, який щокварталу публікують в Інфляційному звіті;

у березні, червні, вересні та грудні рішення приймають після оцінки ризиків і нових внутрішніх і зовнішніх подій, що з'явилися після останнього прогнозу.

Графік засідань з монетарної політики на 2026 рік

Засідання Комітету з монетарної політики Засідання Правління з питань монетарної політики 1 27 – 28 січня 29 січня 2 17 – 18 березня 19 березня 3 28 – 29 квітня 30 квітня 4 16 – 17 червня 18 червня 5 28 – 29 липня 30 липня 6 15 – 16 вересня 17 вересня 7 27 – 28 жовтня 29 жовтня 8 15 – 16 грудня 17 грудня

Зверніть увагу! За потреби додатково до чергових можуть скликати й позачергові засідання з питань монетарної політики.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов припускав, що за умови поточних економічних тенденцій послаблення інфляційного тиску може сприяти обережному зниженню облікової ставки з 15,5 до 14 – 14,5%.



Прогноз облікової ставки / Інфографіка Нацбанку