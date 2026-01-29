На якому рівні облікова ставка?
Про це повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час брифінгу, рішення набуде чинності з 30 січня. Нагадаємо, до цього облікову ставку тримали на рівні 15,5% з березня 2025 року.
Правління Нацбанку вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, враховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов'язаних із зовнішнім фінансуванням.
Зниження облікової ставки до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку. "Нацбанк і надалі гнучко реагуватиме на зміни в розподілі ризиків", – додав Пишний.
Також регулятор погіршив прогнози щодо інфляції, насамперед через наслідки російських обстрілів енергетики. За підсумками 2026 року вона знизиться помірно – до 7,5%.
До слова, облікова ставка – це один із ключових монетарних інструментів Нацбанку. Вона визначає відсоток, під який регулятор надає кредити комерційним банкам, від чого залежить залежать ставки за кредитами й депозитами для населення та бізнесу, а також можливості стримування інфляції.
Як ухвалюють рішення щодо облікової ставки?
Рішення щодо облікової ставки та інших монетарних інструментів Правління НБУ ухвалює вісім разів на рік – за заздалегідь оприлюдненим графіком:
- у січні, квітні, липні та жовтні рішення ґрунтуються на новому макропрогнозі, який щокварталу публікують в Інфляційному звіті;
- у березні, червні, вересні та грудні рішення приймають після оцінки ризиків і нових внутрішніх і зовнішніх подій, що з'явилися після останнього прогнозу.
Графік засідань з монетарної політики на 2026 рік
|Засідання Комітету з монетарної політики
|Засідання Правління з питань монетарної політики
|1
|27 – 28 січня
|29 січня
|2
|17 – 18 березня
|19 березня
|3
|28 – 29 квітня
|30 квітня
|4
|16 – 17 червня
|18 червня
|5
|28 – 29 липня
|30 липня
|6
|15 – 16 вересня
|17 вересня
|7
|27 – 28 жовтня
|29 жовтня
|8
|15 – 16 грудня
|17 грудня
Зверніть увагу! За потреби додатково до чергових можуть скликати й позачергові засідання з питань монетарної політики.
Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов припускав, що за умови поточних економічних тенденцій послаблення інфляційного тиску може сприяти обережному зниженню облікової ставки з 15,5 до 14 – 14,5%.
Прогноз облікової ставки / Інфографіка Нацбанку