Що відбувається з цінами в Україні?
Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. За його словами, наслідки енергетичної кризи можуть істотно вплинути на споживчі ціни.
Наразі в Україні малий і середній бізнес працюють нерівномірно, подекуди хаотично, а частина підприємств тимчасово зупиняється.
Водночас великий бізнес потребує значно більше електроенергії, тож стикається з іще серйознішими проблемами. Це підвищує ризики прискореного зростання інфляції – понад попередні прогнози.
За попередніми оцінками, за підсумками січня споживчі ціни можуть зрости на понад 1% замість очікуваних 0,3 – 0,5%. Утім, частина цього подорожчання може проявитися поступово, а офіційна статистика відобразить його лише на початку березня.
Зауважу: ця зима є однією із найскладніших для економіки з початку повномасштабної війни. Підприємства більше зосереджені на підтримці поточної діяльності, ніж на довгостроковому розвитку. А люди заклопотані виживанням.
Уже зараз фіксують подорожчання пального, окремих продовольчих товарів із високою енергомісткістю виробництва, а також частини побутових товарів, що допомагають пережити перебої з електропостачанням і відсутність тепла. Зростають і ціни на послуги – через ускладнену логістику.
Основним фактором залишається скорочення пропозиції за високого попиту. Водночас окремі товари подорожчали на 5 – 10% "із запасом" – на випадок подальшого погіршення ситуації в енергетиці. За словами експерта, часто це є єдиною можливістю бізнесу "перестрахуватися" й залишитися на плаву.
І стан невизначеності лише посилює наявні в суспільстві страхи: наприклад, мати надмірні запаси харчів, води та інших товарів широкого вжитку,
– пояснив він.
Чи знизить Нацбанк облікову ставку?
Банкір вважає найбільш імовірним збереження облікової ставки на поточному рівні 15,5% на засіданні Нацбанку в четвер, 29 січня, зважаючи на поточні економічні та енергетичні обставини.
Наступне засідання регулятора заплановано на 19 березня, тому ставка залишатиметься стабільною щонайменше протягом року, каже експерт.
До слова, у найближчі півтора місяця очікують корекцію річних макропрогнозів, однак остаточні висновки робити зарано – через невизначеність наслідків енергетичної кризи.
Прогноз облікової ставки НБУ / Дані за жовтень 2025 року
Довідка: облікова ставка – це ключова процентна ставка Нацбанку. Вона є основним орієнтиром вартості грошей та індикатором поточних і майбутніх змін у монетарній політиці, що має найбільший вплив на мотиви поведінки та очікування економічних агентів.
Що ще варто знати про ситуацію?
Нагадаємо, за прогнозом Нацбанку річна інфляція може сповільнитися до 6,6%, тоді як у 2027 році – 5%.
Раніше в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов припускав, що за умови поточних економічних тенденцій послаблення інфляційного тиску може сприяти обережному зниженню облікової ставки з 15,5% до 14 – 14,5%.