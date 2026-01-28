Что происходит с ценами в Украине?
Детали рассказал 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, последствия энергетического кризиса могут существенно повлиять на потребительские цены.
Сейчас в Украине малый и средний бизнес работают неравномерно, иногда хаотично, а часть предприятий временно останавливается.
В то же время крупный бизнес требует значительно больше электроэнергии, поэтому сталкивается с еще более серьезными проблемами. Это повышает риски ускоренного роста инфляции – сверх предыдущих прогнозов.
По предварительным оценкам, по итогам января потребительские цены могут вырасти более чем на 1% вместо ожидаемых 0,3 – 0,5%. Впрочем, часть этого подорожания может проявиться постепенно, а официальная статистика отразит его только в начале марта.
Замечу: эта зима является одной из самых сложных для экономики с начала полномасштабной войны. Предприятия больше сосредоточены на поддержке текущей деятельности, чем на долгосрочном развитии. А люди озабочены выживанием.
Уже сейчас фиксируют подорожание топлива, отдельных продовольственных товаров с высокой энергоемкостью производства, а также части бытовых товаров, помогающих пережить перебои с электроснабжением и отсутствие тепла. Растут и цены на услуги – из-за усложненной логистики.
Основным фактором остается сокращение предложения при высоком спросе. В то же время отдельные товары подорожали на 5 – 10% "с запасом" – на случай дальнейшего ухудшения ситуации в энергетике. По словам эксперта, часто это единственная возможность бизнеса "перестраховаться" и остаться на плаву.
И состояние неопределенности только усиливает имеющиеся в обществе страхи: например, иметь чрезмерные запасы продуктов, воды и других товаров широкого потребления,
– объяснил он.
Снизит ли Нацбанк учетную ставку?
Банкир считает наиболее вероятным сохранение учетной ставки на текущем уровне 15,5% на заседании Нацбанка в четверг, 29 января, ввиду текущих экономических и энергетических обстоятельств.
Следующее заседание регулятора запланировано на 19 марта, поэтому ставка будет оставаться стабильной как минимум в течение года, говорит эксперт.
К слову, в ближайшие полтора месяца ожидают коррекцию годовых макропрогнозов, однако окончательные выводы делать рано – из-за неопределенности последствий энергетического кризиса.
Прогноз учетной ставки НБУ / Данные за октябрь 2025 года
Справка: учетная ставка – это ключевая процентная ставка Нацбанка. Она является основным ориентиром стоимости денег и индикатором текущих и будущих изменений в монетарной политике, что имеет наибольшее влияние на мотивы поведения и ожидания экономических агентов.
Что еще стоит знать о ситуации?
Напомним, по прогнозу Нацбанка годовая инфляция может замедлиться до 6,6%, тогда как в 2027 году – 5%.
Ранее в эксклюзивном комментарии для 24 Канала вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов предполагал, что при условии текущих экономических тенденций ослабление инфляционного давления может способствовать осторожному снижению учетной ставки с 15,5% до 14 – 14,5%.