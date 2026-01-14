Как будет развиваться кредитование в 2026 году?

Детали 24 Канала рассказал банкир Сергей Мамедов. Динамику кредитного рынка и в дальнейшем будут определять развитие государственных программ, конкуренция между банками, спрос бизнеса на доступные ресурсы и монетарная политика НБУ.

Эксперт отметил, что дальнейшее снижение кредитных ставок возможно при условии сохранения макроэкономической стабильности и соответствующих решений НБУ по монетарной политике, в частности учетной ставки.

Кроме того, на динамику также будут влиять темпы восстановления экономики и регулярность поступления макрофинансовой помощи от партнеров, необходимой для сбалансирования государственного бюджета.

Интересно! По данным НБУ, по результатам 2025 года общий объем банковского кредитования вырос в среднем на 15 – 18% по сравнению с 2024 годом, а предоставленные бизнесу кредиты увеличились более чем на 20%. В то же время около 45% всех выданных займов приходится на государственные кредитные программы, тогда как остальной объем сформирован коммерческими банковскими кредитами.

Развитие государственных программ кредитования

В проекте госбюджета на 2026 год предусмотрены рекордные объемы финансирования для поддержки бизнеса и развития ипотечной программы "еОселя". В частности, 18 миллиардов гривен планируют направить на программу "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", еще 7,4 миллиарда гривен – на инновации и оборонные технологии в рамках платформы Brave1.

По мнению специалиста, это свидетельствует о намерении государства и в дальнейшем использовать льготное финансирование как инструмент восстановления экономики.

Более того, общий объем публичных инвестиций в 2026 году, включая льготные кредиты и гранты, оценивают в 111,5 миллиарда гривен, из которых 63,5 миллиарда гривен – спецфонд. Это существенно превышает показатель 2025 года.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА В условиях войны государственные кредитные программы остаются не только инструментом поддержки бизнеса и граждан, но и важным стимулом для банков становиться более гибкими и искать возможности снижения процентной нагрузки.

Усиление конкуренции за заемщика

В 2025 году на фоне усиления конкуренции между банками и активного развития партнерских кредитных программ средняя стоимость займов для малого и среднего бизнеса уже начала снижаться.

По словам банкира, если в прошлом году ставки для МСБ составляли в среднем 18 – 21% годовых, то сейчас они находятся в пределах 15 – 18%, а в следующем году могут даже опуститься до 14 – 16,5% годовых.

Заметное удешевление кредитов частично объясняется относительно небольшими суммами займов (ориентировочно 1 – 3 миллиона гривен на 3 – 5 лет), но для формирования качественного кредитного портфеля банки должны сочетать надежного партнера, умеренный объем финансирования под четкую цель и профессиональное сопровождение заемщика и партнера.

Кредитные программы для ветеранов

В 2025 году ряд украинских банков ввел специальные кредитные программы для поддержки ветеранского бизнеса, которые, в частности, сочетаются с государственной программой "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".

По словам специалиста, банки не ограничиваются финансированием в рамках госпрограммы, а также дополнительно компенсируют часть процентной ставки.

Предприниматели, компании, владельцы или руководители которых служили или служат в рядах Сил обороны, могут получить от банков дополнительную компенсацию в размере 1 – 2 процентных пункта,

– подчеркнул эксперт.

"Кредитные хабы"

По прогнозу Мамедова, в 2026 – 2027 годах до двух третей украинских банков могут работать в формате "кредитных хабов", предлагая клиентам различные варианты финансирования – по государственным или партнерским программам, или комплексные решения, сочетающие оба вида.

Он пояснил, что такой подход обусловлен устойчивым спросом бизнеса на доступные кредиты, поэтому банки активнее комбинируют государственные программы, инициативы местных властей по компенсации процентов и партнерские проекты.

Развитие партнерских программ

Отдельным конкурентным преимуществом банков становится развитие партнерских программ с производителями и поставщиками техники, оборудования и транспорта.

Это модель win-win: бизнес получает выгодные условия, поставщики – надежного финансового партнера, а банки – качественный портфель,

– пояснил банкир.

В рамках таких партнерских программ банки могут предлагать заемщикам кредиты на 1 – 2 процентных пункта ниже среднерыночного уровня.

Итак, в 2026 году, даже несмотря на войну, кредитный рынок, вероятно, будет двигаться в сторону более доступного и гибкого финансирования: сочетание государственных программ, партнерских решений и усиление конкуренции между банками создает предпосылки для постепенного снижения ставок и формирования качественного кредитного портфеля.

Какой депозитный сценарий на 2026 год?

По прогнозу НБУ годовая инфляция может замедлиться до 6,6%, что создает предпосылки для усиления роли гривневых депозитов – как средства сохранения и приумножения средств населения.

По словам Мамедова, при условии текущих экономических тенденций ослабление инфляционного давления может способствовать осторожному снижению учетной ставки НБУ с 15,5% до 14 – 14,5%.

Вероятно, изменения коснутся и других монетарных инструментов: в частности ставка по 3-месячным депозитным сертификатам может уменьшиться с 19% до 17,5 – 18%. В таком случае в 2026 году средние ставки по гривневым вкладам, в зависимости от срока размещения средств, могут снизиться примерно на 1 процентный пункт до 13 – 13,5% годовых.

Такие изменения постепенно будут корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика проста: доходность депозита должна перекрывать инфляцию и налоговую нагрузку,

– отметил эксперт.

При условии инфляции на уровне 9,7 – 10% и с учетом налогообложения процентных доходов (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать ориентировочно с 13% годовых. В то же время, учитывая практику предыдущих лет, вкладчики, вероятно, будут искать депозиты со ставками на 1 – 2 процентных пункта выше.

Можно сказать, что в 2026 году в случае снижения учетной ставки и других монетарных инструментов на 1 – 1,5 процентного пункта, банки смогут предложить новым вкладчикам доходность на уровне 14 – 15% годовых,

– добавил банкир.

На депозитные настроения в 2026 году будет влиять и ситуация на валютном рынке: в госбюджете средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 гривны, а ожидаемые колебания в течение года прогнозируются в пределах 43 – 45 гривен за доллар. Такая относительная курсовая стабильность снижает девальвационные ожидания и поддерживает интерес вкладчиков к гривневым депозитам.

Ключевым фактором развития депозитного рынка Мамедов назвал доверие к национальной валюте, которую банки усиливают через прогнозируемые условия, понятные продукты и привлекательную доходность.