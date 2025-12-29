Какие условия участия в программе "еОселя"?

Программа "еОселя" предусматривает предоставление льготного ипотечного кредита гражданам Украины, которые соответствуют установленным критериям, пишет 24 Канал со ссылкой на Дию.

Подать заявку могут лица в возрасте от 18 лет, которые на момент полного погашения кредита не превышают 70 лет. Обязательным условием является подтвержденная платежеспособность и официальные доходы.

Участие в программе доступно для граждан, которые не имеют собственного жилья или владеют недвижимостью, не превышающей социальные нормы площади.

Для одного человека установлен лимит в 52,5 квадратных метра с дополнительными 21 квадратным метром на каждого следующего члена семьи. Жилье также не должно быть расположено на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Кредит предоставляется сроком до 20 лет. Процентная ставка составляет 3% или 7% в первые десять лет в зависимости от категории заемщика, а с одиннадцатого года повышается до 6% или 10%. Первоначальный взнос обычно составляет от 20% стоимости жилья.

На каком этапе банки чаще всего отказывают?

Чаще всего отказы происходят еще на этапе финансовой проверки клиента, объясняет председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер. Именно во время предварительного анализа доходов банк оценивает, сможет ли заемщик стабильно выполнять кредитные обязательства в течение всего срока ипотеки.

Обратите внимание! Если рассчитанный ежемесячный платеж превышает допустимую финансовую нагрузку для конкретного клиента, заявка не переходит к следующим этапам рассмотрения.

Даже при наличии государственной поддержки банки обязаны придерживаться собственных стандартов риск-менеджмента.

Почему банк может отказать в льготной ипотеке?

Основные причины отказов следующие:

Недостаточный или нестабильный доход заявителя. Банк анализирует не только размер заработка, а и его регулярность и официальное подтверждение. Чрезмерная кредитная нагрузка. Имеющиеся кредиты, займы или значительные обязательства по кредитным картам уменьшают шансы на одобрение ипотеки. Нестабильная кредитная история. В частности просрочки платежей в прошлом или задолженности могут стать причиной отказа. Несоответствие выбранного жилья требованиям программы. Даже если сам заемщик формально соответствует условиям еОсели, банки не всегда порождают такие заявления.

Что еще может стать причиной отказа и что известно о программе?