Яку вигоду отримає Пекін?

Тож Росії дедалі складніше самостійно нести ризики, пов'язані з власним енергоекспортом. Деталі розповіли в Службі зовнішньої розвідки України в неділю, 10 травня.

Дивіться також Газ знову пішов через Ормузьку протоку – яка країна вперше відправила вантаж

Після 2022 року російські страховики фактично втратили доступ до західного ринку. Водночас власних ресурсів дедалі менше вистачає для покриття масштабних ризиків і складної логістики енергоекспорту. Саме тому Москва звернулася до чи не єдиного доступного варіанта – китайських страхових компаній.

Для Пекіна така співпраця відкриває додаткові інструменти впливу, адже саме від умов страхування залежать логістика перевезень і загалом можливість таких постачань. І хоча формально Китай не отримує російські активи, реальний ефект може бути схожим.

Довідка: за даними Головного митного управління КНР, імпорт російського СПГ до Китаю у 2025 році зріс на 18,3%.



Уже в першому кварталі 2026 року країна-агресорка поставила туди 1,4 мільйона тонн – на 6,72% більше, аніж роком раніше. Тож для її сировини Китай вже перетворився на головний та фактично безальтернативний напрямок.



Як Росія постачала СПГ до Китаю / Інфографіка СЗРУ

Які ризики це несе для Росії?

Однак китайські перестраховики навряд чи працюватимуть собі у збиток. Санкційні, логістичні та політичні ризики вони закладатимуть у вартість премій. Окрім того, Росія зіткнеться з додатковими умовами та витратами, серед яких:

бюрократія узгоджень;

підвищені вимоги до розкриття інформації;

залежність від рішень і регуляторної політики Пекіна тощо.

Ба більше, Китай нічим не зобов'язаний зберігати нинішні умови співпраці. У разі посилення санкцій чи зміни ситуації на ринку він може переглянути тарифи, скоротити страхове покриття або висунути нові вимоги – наприклад, щодо нижчих цін на газ для себе чи поступок в інших проєктах.

Москва роками позиціювала "розворот на Схід" як стратегічний вибір. Насправді це капітуляція, що поступово оформлюється у звичну практику. Тепер навіть страхові поліси на власний газ Росія виписує чужими руками,

– зазначають у розвідці.

Куди іще Росія постачає свій газ?

Показово, що в перші чотири місяці 2026 року Європа імпортувала рекордний обсяг російського скрапленого природного газу з проєкту "Ямал", заплативши за нього близько 3,88 мільярда євро. Зростання закупівель пов'язують із геополітичною ситуацією у світі.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу екскомандувач американських сил у Європі Бен Годжес підкреслив, що шлях до перемоги України пролягає саме через знищення експортного потенціалу країни-агресорки в нафті та газі. На думку генерала, європейці повинні більше інвестувати в розвиток далекобійних можливостей Києва, а Кремлю буде складніше продовжувати війну, якщо він не зможе продавати енергоносії для Китаю, Туреччини, Індії тощо.

Як співпраця з Кремлем шкодить Пекіну?

Нагадаємо, ЄС включив до 20-го пакета санкцій деякі китайські компанії, що могли постачати товари подвійного призначення для військово-промислового сектору Росії. На це китайці відреагували "рішучим протестом", пригрозивши можливими "наслідками".

Цікаво, що цьогоріч країна вирішила не відправляти спеціальну делегацію до Москви для святкування 9 травня. Тож на Красній площі не з'явився ані Сі Цзіньпін, ані очільник китайського МЗС.