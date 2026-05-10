Яка країна здійснила експорт СПГ?

Морський маршрут і досі залишається небезпечним – через протистояння між Іраном і США, а також фактичні обмеження на рух у регіоні. Однак це не завадило ще одному танкеру пройти Ормузьку протоку, повідомив Bloomberg у неділю, 10 травня.

Ймовірно, танкер із СПГ із Катару здійснив перший експорт країни цим маршрутом від початку війни на Близькому Сході.

Судно Al Kharaitiyat, яке раніше у травні завантажили на експортному терміналі Ras Laffan, уже залишило Ормузьку протоку та перебуває в Оманській затоці. За даними відстежень, наступний його пункт призначення – Пакистан.

За інформацією ЗМІ, танкер рухався північним маршрутом уздовж узбережжя Ірану, що було погоджено з Тегераном. Газовоз належить катарській компанії Nakilat, однак ані вона, ані QatarEnergy не відповіли на запит про коментар.

Довідка: за попередніми повідомленнями, щонайменше два LNG-танкери, завантажені на терміналі Abu Dhabi National Oil Co., уже проходили Ормузьку протоку після початку війни.

А от Катару раніше не вдавалося відправити вантажі через маршрут, оскільки судна вимушено повертатися назад. Країна, яка у 2025 році забезпечила майже 20% світових постачань СПГ, від кінця лютого фактично не могла здійснювати його експорт.

Хоча рейс судна Al Kharaitiyat дає обережні підстави сподіватися на відновлення постачань СПГ, це далеко не дорівнює довоєнним обсягам – приблизно трьом рейсам на день із Перської затоки,

– припускають журналісти.

Напередодні про судна в Ормузькій протоці писали у Financial Times. Серед "сміливців" з Катару також помітили щонайменше два газовози з ОАЕ. Вони на тривалий час могли вимкнути спеціальні прилади, аби приховати своє місцеперебування.

