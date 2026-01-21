Що буде з індексом інфляції в Україні?
Нацбанк зокрема очікує зниження інфляції у наступні роки, про що йдеться у звіті банку.
Читайте також Зростання ВВП та допомога партнерів: чому економіка України буде стійкіша за російську у 2026 році
У Національному банку України прогнозують, що інфляція у 2026 році становитиме 6,6%. Водночас у 2027 році прогноз – інфляція у розмірі 5%.
У Бюджетній декларації та макропрогнозах Кабміну на 2026 – 2028 роки закладені дещо інші цифри. Проте послаблення інфляційного тиску все ж передбачається.
За прогнозом, у 2026 році споживча інфляція у вимірі грудень до грудня становитиме 8,6%. У 2027 році зростання споживчих цін у вимірі грудень до грудня уповільниться до 5,9 відсотка, а вже у 2028 році – до 5,3 відсотка.
Як зазначається у тексті, уповільнення зростання цін відбуватиметься в умовах:
- відновлення економічної активності;
- насичення ринку товарами українського виробництва;
- створення ефективного та конкурентоспроможного середовища внаслідок прискорення інтеграції у спільний ринок Євросоюзу;
- підвищення дієвості та прозорості державної допомоги суб’єктам господарювання;
- покращення умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
- переходу до інноваційної моделі економічного розвитку.
Зверніть увагу! У грудні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася – до 8,0% у річному вимірі. Про це зазначили у Національному банку 12 грудня. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Про це свідчать дані, які опубліковані Державною службою статистики України.
Що ще слід знати про інфляцію?
- У грудні 2025 року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої на споживчому ринку не змінилися. Але спостерігалося зростання вартості окремих продуктів, серед яких яйця, хліб, молоко, яловичина, овочі тощо.
- Водночас очільник НБУ Андрій Пишний повідомляв, що монетарна політика Нацбанку спрямована на зниження інфляції до 5% на прогнозному горизонті. Цьому сприятиме ефект від гарних врожаїв, збереження інтересу до гривневих активів та стабільність валютного ринку.