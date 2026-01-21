Що буде з індексом інфляції в Україні?

Нацбанк зокрема очікує зниження інфляції у наступні роки, про що йдеться у звіті банку.

У Національному банку України прогнозують, що інфляція у 2026 році становитиме 6,6%. Водночас у 2027 році прогноз – інфляція у розмірі 5%.

У Бюджетній декларації та макропрогнозах Кабміну на 2026 – 2028 роки закладені дещо інші цифри. Проте послаблення інфляційного тиску все ж передбачається.

За прогнозом, у 2026 році споживча інфляція у вимірі грудень до грудня становитиме 8,6%. У 2027 році зростання споживчих цін у вимірі грудень до грудня уповільниться до 5,9 відсотка, а вже у 2028 році – до 5,3 відсотка.

Як зазначається у тексті, уповільнення зростання цін відбуватиметься в умовах:

відновлення економічної активності; насичення ринку товарами українського виробництва; створення ефективного та конкурентоспроможного середовища внаслідок прискорення інтеграції у спільний ринок Євросоюзу; підвищення дієвості та прозорості державної допомоги суб’єктам господарювання; покращення умов для розвитку малого та середнього бізнесу; переходу до інноваційної моделі економічного розвитку.

Зверніть увагу! У грудні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася – до 8,0% у річному вимірі. Про це зазначили у Національному банку 12 грудня. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Про це свідчать дані, які опубліковані Державною службою статистики України.

Що ще слід знати про інфляцію?