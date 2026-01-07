Відповідну заяву зробив голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов, пише 24 Канал.

Що він сказав?

Мер Харкова зазначив, що підтримка малого і середнього бізнесу у прифронтових громадах – це не поступки і не привілеї.

Це прагматичне державне рішення, без якого неможливо зберегти економіку, робочі місця і життя людей, які живуть впритул до війни,

– наголосив він.

Так Ігор Терехов резюмував спільну заяву понад 300 учасників очолюваної ним Асоціації. Громади висловили занепокоєння ініціативами щодо посилення податкового та регуляторного тиску на малий і мікробізнес, зокрема, планами запровадження обов’язкової сплати 20% ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним оборотом понад 1 мільйон гривень.

На переконання голови АПМГ, такі рішення в умовах війни можуть мати зворотний ефект – призвести до тінізації економіки, закриття бізнесів, зростання безробіття та втрати економічної стійкості, зокрема й прифронтових громад.

Ігор Терехов зауважив, що малий і середній бізнес – це не лише елемент економіки, а основу життєздатності територій. Саме він забезпечує більшість робочих місць, доступ до базових товарів і послуг, наповнення місцевих бюджетів та безпосередньо впливає на демографічну стійкість громад.