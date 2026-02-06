Для чого потрібен класифікатор професій?

Професійні назви робіт, які наведені у класифікаторі, рекомендують застосовувати під час утворення нових назв професій та посад, про що зазначають у Мінекономіки.

Читайте також Як звільнитися без відпрацювання: коли закон на боці працівника

У класифікаторі перелічені усі наявні в державі професії. Кожній окремій професії чи її групі надано код.

Він зокрема допомагає у розв'язанні таких питань:

розрахунок чисельності працівників та розподілу кадрів за професійними угрупованнями;

планування додаткової потреби в кадрах;

систематизації статистичних даних з праці;

аналізу та підготовки до публікації статистичних даних;

розроблення прогнозів стосовно зайнятості;

підготовки статистичних даних для періодичних оглядів щі статистики праці тощо.

Невідповідність посади у трудовій книжці, або кадрових документах підприємства при перевірках може кваліфікуватися як "порушення вимог трудового законодавства". Це потягне за собою адміністративну відповідальність та штрафи.

Зокрема Мінекономіки повідомляє, що розпочато розроблення проєкту Зміни № 17 "Класифікатор професій". Розробка триватиме з 20 січня до 30 квітня поточного року. Про це йдеться на сайті відомства.

Водночас у грудні 2025 року міністерство оновило класифікатор. Зокрема переглянули назви та коди професій у різних галузях. Наприклад, частину застарілих посад було скасовано. Однак з’явилися й нові назви робіт, що відповідають сучасному ринку праці.

Важливо! Окрему увагу було приділено оновленню військових спеціальностей, а ще класифікації підрозділів спеціального призначення.

Що ще слід знати українцям у 2026 році?