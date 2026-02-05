Що впливає на кількість робочих днів?
Типовий місяць в Україні з вихідними у суботу та неділю має від 20 до 23 робочих днів. Середній показник становить близько 21 дня, передає 24 Канал з посиланням на "Кадровик".
Втім, кількість робочих днів кожного місяця може змінюватися. Це залежить від різних факторів:
- Довжина місяця
Наприклад, у січні 31 день, тоді як у лютому – 28, якщо рік не високосний. Відповідно й кількість робочих днів коливатиметься.
- Розподіл тижнів
Якщо місяць починається з понеділка, то розподіл вихідних днів (суботи та неділі) буде рівномірний. Тоді стабільно нараховується 21 – 22 робочі дні. В іншому випадку їх може бути менше.
- Святкові дні
Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю робота на підприємствах та в організаціях не має проводитися у святкові та неробочі дні. Ц е теж "урізає" кількість робочих днів у місяці.
Таким чином, усі ці фактори переплітаються, кожного місяця визначаючи різну кількість робочих днів.
Зауважте! Під час дії воєнного стану норма КЗпП щодо святкових днів не застосовуються. Тобто, доки триває війна, офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає.
Скільки робочих днів у місяці у 2026-му?
За найбільш поширеним графіком роботи з вихідними у суботу та неділю, з урахуванням скорочених днів і перенесень, загалом у 2026 році виходить 254 робочих днів, пише "Бухоблік".
|Місяць
|Кількість робочих днів
|Скорочених днів
|Норма годин (40-год. тиждень)
|Січень
|22
|0
|176
|Лютий
|20
|0
|160
|Березень
|22
|0
|176
|Квітень
|22
|0
|176
|Травень
|20
|1
|156
|Червень
|20
|0
|160
|Липень
|22
|1
|172
|Серпень
|20
|0
|160
|Вересень
|22
|1
|172
|Жовтень
|21
|0
|168
|Листопад
|21
|0
|168
|Грудень
|22
|2
|164
Фото: Кількість робочих днів у місяці в 2026 році / buhoblik.org.ua.
Важливо! Стаття 50 КЗпП визначає, що стандартний робочий час в Україні не повинен перевищувати 40 годин на тиждень. Водночас у передсвяткові дні графік роботи має скорочуватися на годину.
Як змінювалася кількість робочих днів?
До повномасштабної війни інколи вихідні тривали по чотири дні. Після 2022 року акцент зробили на максимальній кількості робочих днів, адже економіка працює в умовах війни. Повернення до показників 247 – 250 робочих днів можливе лише після завершення війни.
У світовому контексті Україна нині більше нагадує США з їхнім мінімумом офіційних вихідних. Для порівняння, у країнах ЄС у середньому 20 – 21 день відпустки та 10 – 12 святкових днів.
Водночас у світі набирає обертів ідея чотириденного робочого тижня. Десятки країн уже випробували скорочений графік, намагаючись поєднати продуктивність і кращу якість життя. Піонером у Європі стала Бельгія, яка першою законодавчо закріпила можливість чотириденного робочого тижня.