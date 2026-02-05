Що впливає на кількість робочих днів?

Типовий місяць в Україні з вихідними у суботу та неділю має від 20 до 23 робочих днів. Середній показник становить близько 21 дня, передає 24 Канал з посиланням на "Кадровик".

Втім, кількість робочих днів кожного місяця може змінюватися. Це залежить від різних факторів:

Довжина місяця

Наприклад, у січні 31 день, тоді як у лютому – 28, якщо рік не високосний. Відповідно й кількість робочих днів коливатиметься.

Розподіл тижнів

Якщо місяць починається з понеділка, то розподіл вихідних днів (суботи та неділі) буде рівномірний. Тоді стабільно нараховується 21 – 22 робочі дні. В іншому випадку їх може бути менше.

Святкові дні

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю робота на підприємствах та в організаціях не має проводитися у святкові та неробочі дні. Ц е теж "урізає" кількість робочих днів у місяці.

Таким чином, усі ці фактори переплітаються, кожного місяця визначаючи різну кількість робочих днів.

Зауважте! Під час дії воєнного стану норма КЗпП щодо святкових днів не застосовуються. Тобто, доки триває війна, офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає.

Скільки робочих днів у місяці у 2026-му?

За найбільш поширеним графіком роботи з вихідними у суботу та неділю, з урахуванням скорочених днів і перенесень, загалом у 2026 році виходить 254 робочих днів, пише "Бухоблік".

Місяць Кількість робочих днів Скорочених днів Норма годин (40-год. тиждень) Січень 22 0 176 Лютий 20 0 160 Березень 22 0 176 Квітень 22 0 176 Травень 20 1 156 Червень 20 0 160 Липень 22 1 172 Серпень 20 0 160 Вересень 22 1 172 Жовтень 21 0 168 Листопад 21 0 168 Грудень 22 2 164

Фото: Кількість робочих днів у місяці в 2026 році / buhoblik.org.ua.

Важливо! Стаття 50 КЗпП визначає, що стандартний робочий час в Україні не повинен перевищувати 40 годин на тиждень. Водночас у передсвяткові дні графік роботи має скорочуватися на годину.

Як змінювалася кількість робочих днів?