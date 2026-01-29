Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді під номером № 14403. Він має на меті відновити практику надання вихідних днів на державні свята, як це було до лютого 2022 року.

Що передбачає законопроєкт про свята?

Ініціатива автора полягає в тому, щоб для цивільних працівників знову зробити офіційні державні свята неробочими днями, повернувши відповідні норми трудового законодавства.

Щодо військовослужбовців пропонується інший підхід: якщо захисник чи захисниця перебували на службі у святковий день, цей день має бути зарахований до щорічної основної відпустки або компенсований іншим чином (наприклад, додатковими днями відпочинку чи грошовою виплатою).

Зауважимо! Наразі через дію спеціального закону про трудові відносини в умовах воєнного стану святкові дні не є автоматично вихідними, тож неробочими залишаються лише суботи й неділі.

За словами народного депутата, який вніс цей проєкт, пропозиції надійшли безпосередньо від громадян, які відчувають значне виснаження та потребують хоча б мінімального додаткового відпочинку для відновлення сил.

На момент реєстрації до документа ще не додали пояснювальну записку, але суть ініціативи полягає саме в поверненні таких вихідних для цивільного населення та створенні механізму компенсації для військових.

До речі, днями президент Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб з 3 лютого до 4 травня 2026 року.

Коли українці востаннє відпочивали на державні свята?

Останні повноцінні святкові вихідні були ще до повномасштабного вторгнення – у січні 2022 року.

Тоді відпочивали:

1 – 3 січня (новорічні свята);

7 – 9 січня (Різдво Христове, яке тоді відзначали 7 січня).

У лютому додаткових вихідних не було.

На початку війни багато підприємств працювали без вихідних взагалі. Згодом, коли стало зрозуміло, що війна триватиме роками, суботи й неділі почали повертати як стандартні вихідні, але святкові дні так і залишилися робочими.