Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде под номером № 14403. Он имеет целью восстановить практику предоставления выходных дней на государственные праздники, как это было до февраля 2022 года.

Что предусматривает законопроект о праздниках?

Инициатива автора заключается в том, чтобы для гражданских работников снова сделать официальные государственные праздники нерабочими днями, вернув соответствующие нормы трудового законодательства.

В отношении военнослужащих предлагается другой подход: если защитник или защитница находились на службе в праздничный день, этот день должен быть зачислен в ежегодный основной отпуск или компенсирован иным образом (например, дополнительными днями отдыха или денежной выплатой).

Заметим! Сейчас из-за действия специального закона о трудовых отношениях в условиях военного положения праздничные дни не являются автоматически выходными, поэтому нерабочими остаются только субботы и воскресенья.

По словам народного депутата, который внес этот проект, предложения поступили непосредственно от граждан, которые испытывают значительное истощение и требуют хотя бы минимального дополнительного отдыха для восстановления сил.

На момент регистрации к документу еще не добавили пояснительную записку, но суть инициативы заключается именно в возвращении таких выходных для гражданского населения и создании механизма компенсации для военных.

Кстати, на днях президент Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток с 3 февраля по 4 мая 2026 года.

Когда украинцы в последний раз отдыхали на государственные праздники?

Последние полноценные праздничные выходные были еще до полномасштабного вторжения – в январе 2022 года.

Тогда отдыхали:

1 – 3 января (новогодние праздники);

7 – 9 января (Рождество Христово, которое тогда отмечали 7 января).

В феврале дополнительных выходных не было.

В начале войны многие предприятия работали без выходных вообще. Впоследствии, когда стало понятно, что война продлится годами, субботы и воскресенья начали возвращать как стандартные выходные, но праздничные дни так и остались рабочими.