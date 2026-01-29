Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде под номером № 14403. Он имеет целью восстановить практику предоставления выходных дней на государственные праздники, как это было до февраля 2022 года.
Что предусматривает законопроект о праздниках?
Инициатива автора заключается в том, чтобы для гражданских работников снова сделать официальные государственные праздники нерабочими днями, вернув соответствующие нормы трудового законодательства.
В отношении военнослужащих предлагается другой подход: если защитник или защитница находились на службе в праздничный день, этот день должен быть зачислен в ежегодный основной отпуск или компенсирован иным образом (например, дополнительными днями отдыха или денежной выплатой).
Заметим! Сейчас из-за действия специального закона о трудовых отношениях в условиях военного положения праздничные дни не являются автоматически выходными, поэтому нерабочими остаются только субботы и воскресенья.
По словам народного депутата, который внес этот проект, предложения поступили непосредственно от граждан, которые испытывают значительное истощение и требуют хотя бы минимального дополнительного отдыха для восстановления сил.
На момент регистрации к документу еще не добавили пояснительную записку, но суть инициативы заключается именно в возвращении таких выходных для гражданского населения и создании механизма компенсации для военных.
Кстати, на днях президент Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток с 3 февраля по 4 мая 2026 года.
Когда украинцы в последний раз отдыхали на государственные праздники?
Последние полноценные праздничные выходные были еще до полномасштабного вторжения – в январе 2022 года.
Тогда отдыхали:
- 1 – 3 января (новогодние праздники);
- 7 – 9 января (Рождество Христово, которое тогда отмечали 7 января).
В феврале дополнительных выходных не было.
В начале войны многие предприятия работали без выходных вообще. Впоследствии, когда стало понятно, что война продлится годами, субботы и воскресенья начали возвращать как стандартные выходные, но праздничные дни так и остались рабочими.