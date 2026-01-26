Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Что известно о продлении военного положения?
Президент подписал закон №4757 о продлении срока действия военного положения в Украине и №4758 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Таким образом с 3 февраля военное положение и мобилизацию будет продлен еще на 90 суток. А именно – до 4 мая 2026 года.
Напомним, что голосование Верховной Рады проходило 14 января. "За" тогда было 333 и 312 нардепов соответственно.
В целом это уже произошло 18-й раз с начала полномасштабного вторжения.
Мобилизация в Украине: последние новости
Закон предусматривает штрафы за нарушение воинского учета от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц. Их могут наложить за неявку по повестке, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии и другие нарушения учетных требований.
В феврале не было изменений в отношении тех, кто подпадает под мобилизацию. По-прежнему, военнообязанными считаются лица от 18 до 60 лет без медицинских противопоказаний и законных оснований для отсрочки.
А отсрочка оформляется через ЦНАПы или приложение Резерв+. По состоянию здоровья ее можно получить на срок от 6 до 12 месяцев или бессрочно при отдельных диагнозах.