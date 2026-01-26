Какой размер штрафа за нарушение воинского учета?

За нарушение правил воинского учета и мобилизационных требований в Украине предусмотрена административная ответственность. В частности, такие нарушения охватывает статья 210 КУоАП.

Они касается невыполнения требований законодательства в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации. Согласно закону, сейчас финансовая ответственность за нарушение составляет:

от 17 000 до 25 500 гривен для граждан;

от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Важно! После принятия решения о штрафе уполномоченный орган имеет всего три месяца для его реализации путем добровольного взыскания или через запуск процедуры принудительного исполнения.

Какие есть основания для наложения штрафа ТЦК?

Основания для наложения штрафа со стороны Территориальные центры комплектования и социальной поддержки при этом четко определены, уточнили в "Юридической газете". Это может быть:

неявка по повестке;

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии;

порча или потеря военно-учетных документов;

невзятие на воинский учет, в частности женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, а также юношей, достигших 17-летнего возраста;

неуведомление ТЦК о трудоустройстве, смене места жительства или семейного положения.

Следует также учесть, что штраф является лишь формой ответственности за конкретное нарушение. Он не прекращает и не заменяет обязанностей военнообязанного.

Обратите внимание! Даже после уплаты штрафа или истечения сроков привлечения к административной ответственности лицо обязано обновить учетные данные, пройти ВВК и выполнить другие требования воинского учета.

Когда неявка в ТЦК не считается нарушением?