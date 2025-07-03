Начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП Сергей Мякенький в эфире телемарафона отметил, что в соответствии со статьей об административных правонарушениях каждое отдельное нарушение фиксируют и документируют. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как фиксируют несколько нарушений

По словам Сергея Мякенького, если военнообязанный, например, не обновил учетные данные до 16 июля 2024 года, не явился по повестке или не прошел повторное ВВК до 5 июня, каждый из этих фактов оформляют отдельно. Однако количество протоколов не означает, что лицо будет платить несколько штрафов.

Мякенький уточнил, что административное взыскание накладывают "в пределах санкции наиболее существенного правонарушения". Даже если правонарушений несколько, накладывают только один штраф.

Начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП отметил, что минимальный размер штрафа как по статье о нарушении призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета, так и по статье о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации одинаковый и составляет 17 тысяч гривен. Поэтому взыскание будет наложено только одно, даже если зафиксировано несколько правонарушений одновременно.

Напомним, в Украине во время мобилизации нарушители воинского учета могут быть объявлены в розыск ТЦК, если не появляются по вызову, не обновляют данные или игнорируют повестки. Полицейские могут задержать лиц, которые не соблюдают требования ТЦК. Военнообязанные, которые нарушили правила учета, могут быть оштрафованы, а также на них могут быть наложены временные ограничения.