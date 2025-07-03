Кто и за что может оказаться в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки, рассказывает 24 Канал.

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За какие нарушения ТЦК могут подать в розыск

Законодательство определяет, что тот человек, который во время общей мобилизации нарушает правила воинского учета – не явился в ТЦК по вызову, не обновляет свои данные и не сообщает об изменениях места жительства или другой информации – может объявляться в розыск ТЦК.

Также среди нарушений выделяют игнорирование полученной повестки, неявка на военно-врачебную комиссию и невыполнение распоряжений ТЦК.

В этих случаях ТЦК не имеют информации о гражданине и вместе с полицией могут осуществлять его розыск.

Конституцией предусмотрено, что представители Вооруженных Сил Украины и других военных формирований не могут ограничивать права и свободу граждан. Поэтому сотрудники ТЦК не могут принудительно задерживать военнообязанных, даже если они находятся в розыске. Такие полномочия имеют только правоохранители.

Полицейские могут задержать человека, если он:

не явился на вызов в ТЦК без уважительных причин;

несвоевременно подал сведения о смене места жительства, образования, места работы и должности;

нарушил порядок прохождения учебных сборов;

имеет расхождения информации, указанной в военно-учетном документе и Едином государственном реестре военнообязанных;

находится в розыске;

не имеет при себе военно-учетного документа;

отказывается получать повестку от группы оповещения, в составе которой есть полицейский.

Напомним, военнообязанный, который нарушил правила учета, может получить штраф в размере от 850 до 1700 гривен. При определенных условиях ТЦК могут обратиться в суд относительно временных ограничений для нарушителя, например в праве управления автомобилем.

Отметим! Такие меры не применяются, если человек пользуется правом управления транспортным средством как основным законным источником дохода. Также лишить человека этого права нельзя, если он пользуется авто в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании инвалида I, II групп или ребенка-инвалида.

Если правила мобилизации нарушили должностные лица, то административная ответственность составляет от 5 100 до 8 500 гривен.