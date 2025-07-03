Могут ли наказать за отсутствие ВОД и при каких условиях документ является действительным в электронной форме – сообщает 24 Канал.

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Есть ли наказание за отсутствие военно-учетного документа

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в период проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

Сейчас для военнообязанных актуальными ВОД являются военный билет, временное удостоверение военнообязанного, военно-учетный документ письменный или электронный в форме утвержденной постановлением КМУ № 559.

Зато для призывников надлежащим документом остается удостоверение о приписке к призывному участку, письменный или электронный ВОД.

Стоит заметить, что с 18 мая 2024 года все, кто состоит на воинском учете могут сформировать военно-учетный документ без визита в районный ТЦК и СП в приложении Резерв+ или через ЦНАП. Такой документ имеет юридическую силу на уровне с письменным военно-учетным документом, который оформляется в районном ТЦК и СП.

Добавим, что для призывников и военнообязанных действует единая форма военно-учетного документа в форме, утвержденной постановлением КМУ № 559.

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код военно-учетного документа). Важно знать, что этот документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

В то же время, если такой код невозможно считать техническими средствами – документ не считается действительным. Именно поэтому при себе стоит иметь и бумажные документы, поскольку в Резерв + бывают технические сбои. Заметим, что срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более 1 года с даты его формирования.

В случае, если у человека нет ВОД – его могут оштрафовать. Такая норма предусмотрена частью 2 статьи 210-1 Кодекса об админправонарушениях. Сумма штрафа составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Решение о штрафе принимает исключительно руководитель ТЦК.

Владельцы военных билетов должны ответственно относиться к сохранности своих документов. За их потерю или повреждение в условиях военного положения также предусмотрены штрафы по статье 211 КУоАП. За первое нарушение размер штрафа составляет от 510 до 850 гривен, за повторное – от 850 до 1700 гривен.

Однако в случае потери, кражи или повреждения военного билета его можно восстановить. Для этого следует обратиться к командиру или руководителю ТЦК, подать заявление и указать в нем причину потери или повреждения документа.