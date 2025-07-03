Чи можуть покарати за відсутність ВОД та за яких умов документ є дійсним в електронній формі – повідомляє 24 Канал.

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Чи є покарання за відсутність військово-облікового документа

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у період проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ.

Наразі для військовозобовʼязаних актуальними ВОД є військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного, військово-обліковий документ письмовий або електронний у формі затвердженій постановою КМУ № 559.

Натомість для призовників належним документом залишається посвідчення про приписку до призовної дільниці, письмовий або електронний ВОД.

Варто зауважити, що з 18 травня 2024 року всі, хто перебуває на військовому обліку можуть сформувати військово-обліковий документ без візиту в районний ТЦК та СП у застосунку Резерв+ або через ЦНАП. Такий документ має юридичну силу на рівні з письмовим військово-обліковим документом, який оформляється в районному ТЦК та СП.

Додамо, що для призовників та військовозобовʼязаних діє єдина форма військово-облікового документа у формі, затвердженій постановою КМУ № 559.

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (QR-код військово-облікового документа). Важливо знати, що цей документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Водночас, якщо такий код не можливо зчитати технічними засобами – документ не вважається дійсним. Саме тому при собі варто мати й паперові документи, оскільки у Резерв + бувають технічні збої. Зауважимо, що строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше 1 року з дати його формування.

У випадку, якщо в людини немає ВОД – її можуть оштрафувати. Така норма передбачена частиною 2 статті 210−1 Кодексу про адмінправопорушення. Сума штрафу становить від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень. Рішення про штраф ухвалює виключно керівник ТЦК.

Власники військових квитків повинні відповідально ставитися до збереження своїх документів. За їх втрату або пошкодження в умовах воєнного стану також передбачено штрафи за статтею 211 КУпАП. За перше порушення розмір штрафу становить від 510 до 850 гривень, за повторне – від 850 до 1700 гривень.

Проте у випадку втрати, крадіжки або пошкодження військового квитка його можна відновити. Для цього слід звернутися до командира або керівника ТЦК, подати заяву та зазначити в ній причину втрати або пошкодження документа.