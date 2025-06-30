Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко.

Смотрите также Призыв 60-летних, отсрочки и бронирование на 45 дней: какой будет мобилизация в июле

Оплата штрафов в Резерв+

Черногоренко рассказала о бета-тестировании оплаты штрафов в Резерв+ в понедельник, 30 июня.

Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в Резерв+. Всех, кто успевает сделать это вовремя – оплачивает только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Потому что такое и должно быть цифровое сервисное государство,

– написала заместитель министра.

Чтобы приобщиться к тестированию, Черногоренко просит заполнить форму, ссылку на которую она оставила на своей странице.

Смотрите также Как авторизоваться в Армия+ и получить доступ к приложению: пошаговая инструкция

Напомним, что в приложении Резерв+ планируют ввести смартконтракты. Это может произойти уже в этом году.