Основания для отсрочки предусмотрены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Как правильно оформить отсрочку?
Согласно новым правилам, принятыми в ноябре 2025 года, оформление отсрочки от мобилизации осуществляется не в ТЦК, а через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или приложение Резерв+.
Если человек впервые оформляет инвалидность, ему нужно обратиться к семейному врачу, который выдает направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Комиссия определяет группу инвалидности и срок ее установления.
После получения соответствующей справки можно подать заявление на отсрочку: онлайн через Резерв+, если документы доступны в электронном виде, или лично через ЦНАП в других случаях.
В Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что отсрочку по состоянию здоровья могут предоставлять на срок от 6 до 12 месяцев, после чего необходимо повторно пройти медицинскую комиссию. Такой порядок обычно применяют в случаях заболеваний или состояний, которые могут меняться со временем.
В то же время при отдельных диагнозах и стойких нарушениях здоровья отсрочка может устанавливаться бессрочно. В таком случае соответствующий статус автоматически продлевается в электронной системе.
Кто подлежит мобилизации?
В Украине мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВВК и не имеют отсрочки или брони.
Мужчин от 25 до 60 лет мобилизуют без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования. В то же время мужчин в возрасте 50+ обычно не отправляют на передовую или в штурмовые подразделения.
Украинцы от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт с Силами обороны и получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен