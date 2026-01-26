Основания для отсрочки предусмотрены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также Кого автоматически будут ставить на воинский учет в 2026 году: ответ юристов

Как правильно оформить отсрочку?

Согласно новым правилам, принятыми в ноябре 2025 года, оформление отсрочки от мобилизации осуществляется не в ТЦК, а через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или приложение Резерв+.

Если человек впервые оформляет инвалидность, ему нужно обратиться к семейному врачу, который выдает направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Комиссия определяет группу инвалидности и срок ее установления.

После получения соответствующей справки можно подать заявление на отсрочку: онлайн через Резерв+, если документы доступны в электронном виде, или лично через ЦНАП в других случаях.

В Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что отсрочку по состоянию здоровья могут предоставлять на срок от 6 до 12 месяцев, после чего необходимо повторно пройти медицинскую комиссию. Такой порядок обычно применяют в случаях заболеваний или состояний, которые могут меняться со временем.

В то же время при отдельных диагнозах и стойких нарушениях здоровья отсрочка может устанавливаться бессрочно. В таком случае соответствующий статус автоматически продлевается в электронной системе.

Кто подлежит мобилизации?