Механизм нарабатывают с 2025 года. Адвокат Лидия Карплюк в комментарии "РБК-Украина" объяснила, какие изменения произошли.
Смотрите также До 200 тысяч или лишение свободы: какие штрафы и наказания грозят уклонистам
Что изменилось в 2026 году?
По словам Карплюк, автоматически на воинский учет будут ставиться сразу несколько категорий военнообязанных. В частности, это касается:
- Мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, с момента достижения 18-летия.
- Мужчины в возрасте 18 – 60 лет, которые находятся за границей, при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы – без необходимости посещать ТЦК или проходить ВВК.
Обратите внимание! Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане мужского пола, которым исполняется 17 лет, берутся на учет с внесением данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это можно сделать через электронную идентификацию в кабинете призывника или лично обратившись в районный ТЦК с необходимыми документами.
В 2025 году Кабмин уточнил правила – мужчины, который не стал на учет в 17 лет, позже можно взять на учет только после личного обращения в ТЦК. В то же время мужчин от 25 до 60 лет, которые не состоят на учете, ставят на него автоматически через обмен данными между государственными реестрами.
Если при обмене сведений обнаружат мужчин в возрасте 25 – 60 лет, которые не состоят на учете, их автоматически внесут в реестр,
– подытожила адвокат.
Как изменилось оформление отсрочек и бронирования в 2026 году?
В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543. Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+, что подтверждает статус без личного обращения в ТЦК.
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата для бронирования работников критически важных предприятий должна быть не ниже 21 617,5 гривны. Процедура бронирования работников осуществляется онлайн через портал Дія, с обработкой заявок за 24 часа.
В Верховной Раде рассмотрели поправку к законопроекту №13574. Парламент не поддержал отмену отсрочки от мобилизации от мобилизации для студентов старше 25 лет, за что проголосовали лишь 137 депутатов.