Где могут служить мужчины 50+?

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Таким образом, после 50 лет мобилизация происходит на общих основаниях.

Ключевыми факторами для призыва остаются:

состояние здоровья по результатам ВВК;

наличие нужной военно-учетной специальности;

отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования, а также текущие потребности Вооруженных Сил.

Как следствие, мужчину могут призвать даже в 59 лет, если он годен к службе, не имеет ограничений и обладает нужной специальностью.

Стоит отметить, что мужчин в возрасте 50+ обычно не отправляют на передовую или в штурмовые подразделения. Их служба преимущественно связана с тыловыми структурами и обеспечением, где они могут эффективно применить свой опыт и навыки.

