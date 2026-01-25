Об этом говорится в материале OBOZ.UA.
Где могут служить мужчины 50+?
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Таким образом, после 50 лет мобилизация происходит на общих основаниях.
Ключевыми факторами для призыва остаются:
- состояние здоровья по результатам ВВК;
- наличие нужной военно-учетной специальности;
- отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования, а также текущие потребности Вооруженных Сил.
Как следствие, мужчину могут призвать даже в 59 лет, если он годен к службе, не имеет ограничений и обладает нужной специальностью.
Стоит отметить, что мужчин в возрасте 50+ обычно не отправляют на передовую или в штурмовые подразделения. Их служба преимущественно связана с тыловыми структурами и обеспечением, где они могут эффективно применить свой опыт и навыки.
Есть ли изменения в процессе мобилизации?
В 2026 году в Украине изменились финансовые условия для бронирования военнообязанных работников. Минимальная начисленная зарплата, позволяющая работодателю оформить бронирование, выросла до 21 617 гривен в месяц вместо предыдущих 20 тысяч.
Для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые привлечены к ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, ввели 100% бронирование.
В приложении Резерв+ появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.