Підстави для відстрочки передбачені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як правильно оформити відстрочку?

Згідно з новими правилами, ухваленими у листопаді 2025 року, оформлення відстрочки від мобілізації здійснюється не в ТЦК, а через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або застосунок Резерв+.

Якщо чоловік уперше оформлює інвалідність, йому потрібно звернутися до сімейного лікаря, який видає направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Комісія визначає групу інвалідності та строк її встановлення.

Після отримання відповідної довідки можна подати заяву на відстрочку: онлайн через Резерв+, якщо документи доступні в електронному вигляді, або особисто через ЦНАП в інших випадках.

У Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що відстрочку за станом здоров'я можуть надавати на строк від 6 до 12 місяців, після чого необхідно повторно пройти медичну комісію. Такий порядок зазвичай застосовують у випадках захворювань або станів, що можуть змінюватися з часом.

Водночас за окремих діагнозів і стійких порушень здоров’я відстрочка може встановлюватися безстроково. У такому випадку відповідний статус автоматично продовжується в електронній системі.

Хто підлягає мобілізації?