Почему возникла необходимость цифровизации трудовых отношений?

Требование физического присутствия при приеме на работу ограничивает возможности украинцев для официального трудоустройства и затрудняет доступ к рынку труда, ведь значительная часть трудоспособных людей из-за войны вынуждена менять место жительства. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат Ольга Брус.

15 января Верховная Рада приняла за основу законопроект №14141, который предусматривает внедрение электронного документооборота при устройстве на работу. Сейчас проект закона готовят ко второму чтению. Среди его положений:

возможность заключать трудовой договор дистанционно ;

; устранение требования подавать бумажные документы, если трудовой договор заключают в электронной форме;

использование квалифицированной электронной подписи для идентификации работника.

Ольга Брус Адвокат АО "EvrikaLaw" Для работников такая форма трудоустройства прежде всего является упрощением доступа к рынку труда, ведь отсутствие необходимости лично появляться к работодателю или подавать бумажные документы является существенным преимуществом для лиц, которые работают дистанционно, находятся за пределами страны, но хотят трудоустроиться в Украине, а также для тех, кто в силу определенных обстоятельств часто меняет место жительства.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что работодатели, по предварительным оценкам, смогут сэкономить до 500 миллионов гривен ежегодно благодаря сокращению расходов на администрирование кадрового документооборота.

Какие преимущества и риски цифровизации заключения трудовых договоров?

Как отмечает адвокат Ольга Брус, кроме преимуществ по оперативности и дистанционности устройства на работу, для работника также предусмотрены новые обязанности:

иметь электронную подпись;

владеть цифровыми навыками для работы с государственными сервисами;

контролировать принадлежность подписания документов и безопасность собственных электронных данных.

Для работодателей электронное трудоустройство также является источником рисков.

Повышается уровень ответственности за надлежащую организацию электронных процессов и возникает необходимость особого контроля за ними. Кроме этого, никуда не исчезает проблема корректной работы соответствующих электронных систем, возможные нарушения по защите персональных данных работников,

– говорит адвокат.

В то же время существует правовая неопределенность в судебной практике по вопросу электронного трудоустройства, а также повышенная вероятность ошибок в переходный период, когда бумажные и цифровые процедуры будут объединены.

Электронное трудоустройство открывает новые возможности для мобильности работников, оптимизации деятельности работодателей и снижает уровень официально нетрудоустроенных работников на рынке труда,

– заключает Ольга Брус.

Однако при переходе к цифровому трудоустройству стоит обращать внимание на процесс внедрения нововведений, порядок контроля и также необходимость обучения некоторых групп работников пользованию электронными подписями и системами.

Обратите внимание! Создатели законопроекта об электронном трудоустройстве ожидают, что срок оформления на работу сократится с 2 – 3 рабочих дней до 30 – 40 минут.

Что еще готовит государство для цифровизации трудоустройства в Украине?

На днях Министерство цифровой трансформации анонсировало пилотный проект для поиска работы через Дію и центры предоставления административных услуг. Его будут внедрять в течение двух лет.

Сначала состоится настройка системы, когда систему "Горизонт", созданную для помощи с поиском работы и переквалификацией, объединят с Дией.

На втором этапе украинцы, иностранцы и бизнесы смогут подбирать персонал, приглашать на собеседования и официально оформлять работников онлайн . Соискатели же работы – просматривать вакансии в Дии и устраиваться на работу без госучреждений.

На третьем этапе онлайн услуги появятся в ЦНАПах. Там можно будет стать на учет как безработный, подать заявку на помощь, оформить необходимые документы и тому подобное.

