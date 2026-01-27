Почему возникла необходимость цифровизации трудовых отношений?
Требование физического присутствия при приеме на работу ограничивает возможности украинцев для официального трудоустройства и затрудняет доступ к рынку труда, ведь значительная часть трудоспособных людей из-за войны вынуждена менять место жительства. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат Ольга Брус.
15 января Верховная Рада приняла за основу законопроект №14141, который предусматривает внедрение электронного документооборота при устройстве на работу. Сейчас проект закона готовят ко второму чтению. Среди его положений:
- возможность заключать трудовой договор дистанционно;
- устранение требования подавать бумажные документы, если трудовой договор заключают в электронной форме;
- использование квалифицированной электронной подписи для идентификации работника.
Для работников такая форма трудоустройства прежде всего является упрощением доступа к рынку труда, ведь отсутствие необходимости лично появляться к работодателю или подавать бумажные документы является существенным преимуществом для лиц, которые работают дистанционно, находятся за пределами страны, но хотят трудоустроиться в Украине, а также для тех, кто в силу определенных обстоятельств часто меняет место жительства.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что работодатели, по предварительным оценкам, смогут сэкономить до 500 миллионов гривен ежегодно благодаря сокращению расходов на администрирование кадрового документооборота.
Какие преимущества и риски цифровизации заключения трудовых договоров?
Как отмечает адвокат Ольга Брус, кроме преимуществ по оперативности и дистанционности устройства на работу, для работника также предусмотрены новые обязанности:
- иметь электронную подпись;
- владеть цифровыми навыками для работы с государственными сервисами;
- контролировать принадлежность подписания документов и безопасность собственных электронных данных.
Для работодателей электронное трудоустройство также является источником рисков.
Повышается уровень ответственности за надлежащую организацию электронных процессов и возникает необходимость особого контроля за ними. Кроме этого, никуда не исчезает проблема корректной работы соответствующих электронных систем, возможные нарушения по защите персональных данных работников,
– говорит адвокат.
В то же время существует правовая неопределенность в судебной практике по вопросу электронного трудоустройства, а также повышенная вероятность ошибок в переходный период, когда бумажные и цифровые процедуры будут объединены.
Электронное трудоустройство открывает новые возможности для мобильности работников, оптимизации деятельности работодателей и снижает уровень официально нетрудоустроенных работников на рынке труда,
– заключает Ольга Брус.
Однако при переходе к цифровому трудоустройству стоит обращать внимание на процесс внедрения нововведений, порядок контроля и также необходимость обучения некоторых групп работников пользованию электронными подписями и системами.
Обратите внимание! Создатели законопроекта об электронном трудоустройстве ожидают, что срок оформления на работу сократится с 2 – 3 рабочих дней до 30 – 40 минут.
Что еще готовит государство для цифровизации трудоустройства в Украине?
На днях Министерство цифровой трансформации анонсировало пилотный проект для поиска работы через Дію и центры предоставления административных услуг. Его будут внедрять в течение двух лет.
Сначала состоится настройка системы, когда систему "Горизонт", созданную для помощи с поиском работы и переквалификацией, объединят с Дией.
На втором этапе украинцы, иностранцы и бизнесы смогут подбирать персонал, приглашать на собеседования и официально оформлять работников онлайн. Соискатели же работы – просматривать вакансии в Дии и устраиваться на работу без госучреждений.
На третьем этапе онлайн услуги появятся в ЦНАПах. Там можно будет стать на учет как безработный, подать заявку на помощь, оформить необходимые документы и тому подобное.
Как изменения готовят в трудовом кодексе?
Для запуска реформы рынка труда в Украине готовят обновленный Трудовой кодекс. Его целью будет адаптация к современным процессам в экономике, а также расширение соцзащиты на новые формы занятости, например дистанционная работа.
Среди возможных нововведений: увеличение минимальной продолжительности отпуска до 28 дней, увеличение количества типов трудовых договоров, приравнивание электронных документов к бумажным и тому подобное.