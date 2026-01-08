Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и президента Владимира Зеленского.

Смотрите также Учебные заведения могут перейти на дистанционный формат или каникулы до 19 января, – Свириденко

Работники каких учреждений будут работать удаленно?

В четверг, 8 января, из-за существенного ухудшения погодных условий по всей территории Украины правительство приняло соответствующие решения, чтобы уберечь население от непогоды.

Так, областные администрации вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС должны решить, как перевести предприятия и учреждения на удаленный формат работы там, где это нужно. Исключением в этой ситуации является критическая инфраструктура и объекты, где работать дистанционно невозможно из-за военного положения.

В то же время местные власти должны учесть эти меры, чтобы не нарушить работу важных предприятий.

Ранее Зеленский анонсировал соответствующие решения правительства. Президент подчеркивал необходимость создания безопасных условий для работы населения в регионах, где есть значительные проблемы из-за непогоды.

И договорились с премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение – на время таких погодных условий, на днях, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов, оставить людей дома,

– добавил президент.

Какая погода сейчас в Украине?