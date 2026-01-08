Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и президента Владимира Зеленского.
Работники каких учреждений будут работать удаленно?
В четверг, 8 января, из-за существенного ухудшения погодных условий по всей территории Украины правительство приняло соответствующие решения, чтобы уберечь население от непогоды.
Так, областные администрации вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС должны решить, как перевести предприятия и учреждения на удаленный формат работы там, где это нужно. Исключением в этой ситуации является критическая инфраструктура и объекты, где работать дистанционно невозможно из-за военного положения.
В то же время местные власти должны учесть эти меры, чтобы не нарушить работу важных предприятий.
Ранее Зеленский анонсировал соответствующие решения правительства. Президент подчеркивал необходимость создания безопасных условий для работы населения в регионах, где есть значительные проблемы из-за непогоды.
И договорились с премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение – на время таких погодных условий, на днях, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов, оставить людей дома,
– добавил президент.
Какая погода сейчас в Украине?
8 января синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды. Говорится о масштабном снеге, метели, гололедице и снежных заносах.
На Западе, Севере, Винницкой и Черкасской областях днем на дорогах фиксировали гололедицу. Учитывая это, синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
9 января непогода и в дальнейшем будет царить в Украине. По прогнозам, сильный снег и метели ожидаются ночью и утром 9 января в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях. В то же время сильные дожди с мокрым снегом придут в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.
Жителей большинства областей Украины предупреждают о гололедице на дорогах и І уровне опасности.