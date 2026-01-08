Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где будет опасная погода 8 января?

В четверг, 8 января, прогнозируется ухудшение погоды сразу в нескольких регионах Украины. Значительный снег и метели в этот день накроют Запад, а именно Закарпатскую, Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области. Кроме того, в западных, южных и центральных регионах прогнозируют шквальный ветер, скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В Киевской, Черниговской и Черкасской областях ожидаются опасные осадки – значительный мокрый снег и дождь. Также будет гололед и налипание мокрого снега.

На Западе, Севере, Винницкой и Черкасской области днем на дорогах будет образовываться гололедица. Учитывая это, синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

В ряде регионов 8 января прогнозируют метели, которые также могут влиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий и нарушать движение транспорта. Так в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильный снег, метель и местами снежные заносы. Объявлен второй (оранжевый) уровень угрозы.



Синоптики объявили опасность в нескольких областях / Карта Укргидрометцентра

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?